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Путин прекрасно осведомлен о степени воровства в России, завил режиссер Сокуров

19:06 13.07.2020 Фото: Википедии
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По оценкам Путина, в 1990-е олигархи могли напрямую влиять на решения государства по экономической, внутренней и внешней политике, в сфере безопасности. Сегодня, как считает президент, бизнесмены утратили такие возможности.

Путин прекрасно осведомлен о степени воровства в России, завил режиссер Сокуров
Александр Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

Президент России Владимир Путин в курсе воровства среди богатых людей страны. Об этом заявил режиссер, член Совета по правам человека при президенте Александр Сокуров, передает 47news.

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят». «Когда я однажды произнес одну известную фамилию, он (Путин) сказал: да, он вор. Напрямую он мне это сказал», — сообщил режиссер.

Ранее президент России говорил, что в стране «уже нет олигархов». Он отмечал, что разница между современными российскими бизнесменами и олигархами 1990-х в том, что первые больше не могут влиять на политику России.

По оценкам Путина, в 1990-е олигархи могли напрямую влиять на решения государства по экономической, внутренней и внешней политике, в сфере безопасности. Сегодня, как считает президент, бизнесмены утратили такие возможности и могут только отстаивать свои позиции в «узком сегменте», например по вопросам цен на нефть и газ.

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