Разрубил сенокосилкой задремавшего на поле рыбака тракторист в Нижегородской области

Теперь ему грозит до 2 лет тюрьмы. Уголовное дело возбудили из-за убийства по неосторожности. Местные жители и даже сын погибшего просят не портить трактористу жизнь.

Тракторист разрубил рыбака в Нижегородской области и теперь ему грозит колония

Деревенский детектив пришлось расследовать сотрудникам Нижегородской области. Там под колесами большой сельскохозяйственной газонокосилки погиб местный житель. Естественно, главным подозреваемым тут же стал тракторист, вот только многие соседи встали на его сторону и уверенно заявили, что не надо портить человеку жизнь при помощи Уголовного кодекса.

Острые ножи кромсают зелёную гладь. Роторная косилка, установленная на тракторе, работает с утра до вечера, но с перерывом на обед. Именно в этот короткий промежуток, когда механизм, по идее, неподвижен, ножи закрутились с бешеной скоростью, разрубив жизнь сразу двух семей на до и после.

«Косил до обеда, на обед домой уехал. На пруду никого нет, наверное, не клюёт, разъехались все. Ну и всё, я косилку пустил, остановился, разложил её, она же сложенная, ну и всё, на низкой потихоньку поехал», — говорит водитель трактора Николай.

Именно за это решение Николаю грозит до 2 лет тюрьмы. Уголовное дело в отношении тракториста возбудили из-за убийства по неосторожности.

«Не видел я его. Он задремал, не услышал. Хоть услышал, привстал бы. Я увидел бы его. А то сидел в камуфляже во всём одетый. И вот здесь, видно, задел, как косил», — уверяет мужчина.

Он часто забрасывал удочки в этот пруд. Был рыбаком и давно жил в селе. Шум работающей косилки и трактора здесь звучит фоном. Тем не менее, местные до сих пор не понимают, почему мужчина никак себя не обозначил.

На месте трагедии ещё осталась примятая трава, на которой сидел мужчина. В самой гуще зарослей репейника. В этом месте лопух достигает почти полутора метров в высоту. Заметить кого-то очень сложно. Даже когда лезвия пронзили тело, тракторист не остановился и продолжил покос. Тогда он ещё ничего не знал.

От момента ранения до смерти рыбак продержался ещё какое-то время. Он потерял много крови, и шансы выжить были минимальны. Через несколько дней его похоронили. Тракторист Николай в тот момент тоже был на кладбище. Родственники не видят в произошедшем его вины.

«Я считаю, что это несчастный случай. Претензий у меня к трактористу нет как таковых, потому что с любым может случиться. Злого умысла у него не было. Давать показания не буду, потому что все под одним небом ходим. Ну ещё хотелось, чтобы посочувствовали трактористу. У него тоже семья, у него тоже дети», — говорит сын погибшего Дмитрий.

Этот случай стал личным горем, конечно же, и для Николая. Именно его желание сделать доброе дело стоило жизни человеку. Никаких чётких указаний от руководства предприятия, на котором работает мужчина, не было. Этот участок земли должны были прокосить в другой день. И чтобы рыбакам было удобнее забрасывать удочки, тракторист разложил механизм.

«Всё проверили, он был совершенно трезв, техника у него исправна, путевой лист имелся в поле, а то, что он решил сделать доброе дело, прокосить траву, которая действительно прокашивается из года в год, команду он как таковую не получал», — сообщил руководитель сельскохозяйственно-производственного кооператива Андрей Декалин.

Руководство предприятия решило оставить сотрудника в должности. Тракторист продолжает косить траву теми же лезвиями и на той же машине, передает РЕН-ТВ. Но насколько долго это продлится, пока никто не знает. Решение, наказывать мужчину или нет, должен принять суд.