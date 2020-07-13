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Доходов нет: Открытые после изоляции ТЦ могут закрыться к осени. Навсегда

19:34 13.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Владельцы торговых центров просят отсрочки по налогам. С каждым их экономическое состояние ухудшается. А они обеспечивают более 25% оборота розничной торговли страны.

Доходов нет: Открытые после изоляции ТЦ могут закрыться к осени. Навсегда
РСТЦ: четверть российских торговых центров могут закрыться к осени

Четверть российских торговых центров могут закрыться к осени, говорится в сообщении Российского совета торговых центров (РСТЦ).

РСТЦ снова обратился в правительство РФ с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий 2021 год. По данным организации, если отсрочки не будет, общий налог российских ТЦ на добавленную стоимость составит 52 миллиардов рублей, налог на имущество – 24 миллиарда рублей, налог на прибыль – 15 миллиардов рублей и единый социальный налог – 4 миллиарда рублей, отмечается в нем.

«1 июля закончился срок моратория на взыскание задолженностей по налогам. К концу месяца собственники торговых центров обязаны погасить все задолженности по НДС. Отрасль в целом не имеет этих денег и счета торговых центров могут быть заблокированы. Подобная ситуация приведет к тому, что примерно четверть всех ТЦ закроются», — говорится в релизе.

С каждым днём экономическое состояние торговых центров ухудшается, и необходимо принимать оперативные и существенные меры по поддержке индустрии, обеспечивающей более 25% оборота розничной торговли страны, в том числе 90% цивилизованной торговли, отмечается в нем.

«Доходов фактически нет, продажам ещё предстоит восстановиться. Отрасль не получила от государства ни субсидий, ни компенсаций недополученного арендного дохода, а рассмотрения всех предложений о поддержке отрасли неизменно завершаются отказами. Все приходящие от арендаторов платежи, а это ориентировочно 10-20% от показателей предыдущего года, направляются на поддержание объектов в рабочем состоянии: обеспечение безопасности, клининг, коммунальные услуги и т.д», — приводятся в сообщении слова управляющего директора РСТЦ Олега Войцеховского.

Представители ТЦ просят помощи по трём направлениям: предоставление субсидий на осуществление текущей деятельности, льготы и отсрочки по налогам (федеральным и региональным), скорейшее открытие в тех регионах, где работа непродовольственной торговли в торговых центрах по-прежнему не разрешена. Реализация данных мер позволит обеспечить восстановление отрасли минимизировать случаи дефолтов и, как следствие, сохранить возможности уплаты налогов в будущем в полном размере, добавляется в сообщении.

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От редакции

Власть поможет ТЦ?

Андрей, 13 июля 2020 21:13
Как закроются, тмк и откроются.
Махновец, 13 июля 2020 21:13
НВР:
Сильно сомневаюсь

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