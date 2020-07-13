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Заплакала на собственных похоронах новорожденная девочка

19:45 13.07.2020 Фото: pixabay.com
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Родственники ребенка сразу вызвали скорую помощь, но она ехала более полутора часов. Ребенок погиб до приезда врачей. Семья погибшей обвинила врачей в халатности, однако больница отрицает обвинения.

Заплакала на собственных похоронах новорожденная девочка
Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Заплакала на собственных похоронах новорожденная девочка

Заплакала на собственных похоронах новорожденная девочкаУстала жить и покончила с собой 25-летняя тренер по тхэквондоЕщё 322 новостей

Новорожденная девочка, которую врачи по ошибке признали умершей, заплакала во время церемонии собственных похорон в индийском штате Раджастан, сообщает газета Times of India.

По информации издания, девочку признали мертвой сразу после родов. Медсестра завернула ребенка в полиэтиленовый пакет и отдала матери.

Во время подготовки к погребению, девочка внезапно открыла глаза и заплакала. Родственники ребенка сразу вызвали скорую помощь, но она ехала более полутора часов. Ребенок погиб до приезда врачей.

Семья погибшей обвинила врачей в халатности, однако больница отрицает обвинения, так как родители забрали ребенка из учреждения без официальной констатации смерти.

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