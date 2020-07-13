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Обвинение в госизмене предъявили советнику «Роскосмоса» Ивану Сафронову

19:55 13.07.2020 Фото: Википедии
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У здания СИЗО Лефортово собрались около 50 журналистов, чтобы поддержать Сафронова, который ранее работал в «Ъ». Несколько человек задержала полиция.

Обвинение в госизмене предъявили советнику Роскосмоса Ивану Сафронову
Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене

Следствие предъявило советнику «Роскосмоса», бывшему журналисту “Ъ” Ивану Сафронову обвинение в госизмене, сообщил его адвокат Иван Павлов. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сафронов свою вину отрицает и связывает преследование со своей журналисткой деятельностью. До этого он находился в статусе подозреваемого.

«Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Неясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время», — добавил юрист.

У здания СИЗО Лефортово собрались около 50 журналистов, чтобы поддержать Сафронова. Полицейские через громкоговорители призывают собравшихся разойтись, так как в Москве из-за пандемии коронавируса действует запрет на массовые мероприятия.

Как передает корреспондент РИА Новости, нескольких людей задержали.

Дело Сафронова
На прошлой неделе Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября. ФСБ подозревает его в том, что он собирал и передавал спецслужбе одной из стран НАТО составляющие гостайну сведения о военном сотрудничестве, обороне и безопасности России.

По статье о госизмене ему грозит до 20 лет лишения свободы. Вину задержанный не признал.

Иван Сафронов с 2010 по 2019 год был корреспондентом «Коммерсанта», затем стал спецкором газеты «Ведомости», специализировался на военной и космической тематике. Советником Дмитрия Рогозина его назначили в конце мая.

В «Роскосмосе» заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой в корпорации. Кроме того, доступа к секретным сведениям у него не было. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, задержание не связано и с журналистской деятельностью Сафронова.

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