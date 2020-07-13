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Когда российская вакцина от коронавируса поступит в «гражданский оборот»?

20:03 13.07.2020 Фото: pexels.com
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Уже стартовал второй этап испытаний вакцины, окончание исследований планируется в конце июля — начале августа.Он должен сформировать более длительный иммунитет к вирусу на два и более лет.

Когда российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот?
Вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в середине августа
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Когда российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот?

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До 12 августа Росздравнадзор должен проверить партии, разрабатываемые Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России планирует подать на регистрацию свою вакцину от коронавируса 2-4 августа. В гражданский оборот препарат может поступить уже в середине августа, сообщил в понедельник ТАСС директор центра Александр Гинцбург.

«Насколько я помню график, утвержденный [министром здравоохранения РФ] Михаилом Альбертовичем Мурашко, это 2-4 августа мы должны подать на регистрацию. До 12 августа Росздравнадзор должен проверить те партии, которые мы разрабатываем <…> В гражданский оборот вакцина может поступить 12-14 августа, в середине августа», — сказал он.

Гинцбург отметил, что уже стартовал второй этап испытаний вакцины, окончание исследований планируется в конце июля — начале августа. «Второй этап сейчас фактически начался. Он закончится к началу августа — к концу июля, к моменту регистрации», — сказал он.

Эксперт пояснил, что во время второго этапа добровольцам введут вторую инъекцию препарата для того, чтобы сформировать более длительный иммунитет к вирусу на два и более лет. Этот этап должен быть завершен к моменту регистрации вакцины. «Пакет документов на регистрацию будет подаваться параллельно с наблюдением за добровольцами, которые еще будут в течение 10 дней наблюдаться. И к моменту возможной регистрации результаты по наблюдению [за испытаниями] как раз должны поступить в Минздрав. Если будет все хорошо, то в конечной точке все сойдется, тогда и будет регистрация. Надеюсь, все получится», — заключил он.

Предварительные результаты первого этапа клинических испытаний вакцины показали, что у добровольцев вырабатывается иммунитет к инфекции, сообщил Гинцбург. «Да, показал абсолютно <…> Он [иммунитет] формируется, но мы окончательные результаты еще никому не сообщали. Мы смотрим более углубленно, несколькими системами, не только наличие антител, как все коммерческие и некоммерческие структуры смотрят, а мы смотрим наличие вируснейтрализующих антител <…> Плюс, мы будем еще смотреть и смотрим Т-клеточный иммунитет, что вообще никто не смотрит», — сказал он.

Ранее в Минздраве РФ сообщили о начале клинических испытаний двух форм вакцины против коронавируса, разработанных центром имени Н. Ф. Гамалеи. Первым группам добровольцев вакцина была введена 18 июня. Подведение итогов испытания ожидается к августу. Затем министерство оценит результаты и примет решение о возможности ее применения.

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