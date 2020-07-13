Страшно красивая: девушку уволили с работы из-за «сводящей мужчин с ума красоты»

Жительница Будапешта Барбара Луна Сипос рассказала, что ей пришлось уволиться с работы из-за реакции мужчин на ее внешность, сообщило издание Daily Mail.
Сипос работала администратором, однако после пластических операций, который обошлись ей в 135 тысяч фунтов (более 12 миллионов рублей), ей пришлось уволиться. Как утверждает сама Сипос, ее красота и харизма «сводили мужчин с ума».
Девушка призналась, что с детства мечтала быть похожей на куклу Барби. Свою первую пластическую операцию она сделала в 17 лет. Всего она прошла через десять хирургических вмешательств. За это время размер ее груди увеличился со второго до пятого.
Оплатил операции бывший муж Барбары, который, по ее словам, разделял ее стремление быть похоже на куклу.
Сипос отметила, что не намерена прекращать хирургические вмешательства и планирует сделать себе третью ринопластику и удалить ребра.
Нет
такие на али дешевле продаются..