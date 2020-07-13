13.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Страшно красивая: девушку уволили с работы из-за «сводящей мужчин с ума красоты»

20:17 13.07.2020 Фото: Аккаунт в Instagram "baedollbarbie"
3 1

Сипос работала администратором, однако после пластических операций, который обошлись ей в 12 млн рублей, ей пришлось уволиться. Она всегда хотела быть похожей на Барби.

Страшно красивая: девушку уволили с работы из за сводящей мужчин с ума красоты
Луна Сипос осталась без работы из-за красоты

Жительница Будапешта Барбара Луна Сипос рассказала, что ей пришлось уволиться с работы из-за реакции мужчин на ее внешность, сообщило издание Daily Mail.

Сипос работала администратором, однако после пластических операций, который обошлись ей в 135 тысяч фунтов (более 12 миллионов рублей), ей пришлось уволиться. Как утверждает сама Сипос, ее красота и харизма «сводили мужчин с ума».

Девушка призналась, что с детства мечтала быть похожей на куклу Барби. Свою первую пластическую операцию она сделала в 17 лет. Всего она прошла через десять хирургических вмешательств. За это время размер ее груди увеличился со второго до пятого.

Среди прочего она сделала себе ринопластику и коррекцию подбородка, подняла брови и губы.

Оплатил операции бывший муж Барбары, который, по ее словам, разделял ее стремление быть похоже на куклу.

Сипос отметила, что не намерена прекращать хирургические вмешательства и планирует сделать себе третью ринопластику и удалить ребра.

Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Красивая?

Аноним, 13 июля 2020 20:30
Настоящая куколка!
Raven, 13 июля 2020 20:52
НВР:
Нет
Аноним, 13 июля 2020 21:26
НВР:
такие на али дешевле продаются..

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Проткнул руку пикой забора и повис на нем 17-летний парень в Новосибирске
21:27 13-07-2020
Проткнул руку пикой забора и повис на нем 17-летний парень в Новосибирске
Защита Фургала обжаловала его арест по делу об организации убийств
21:15 13-07-2020
Защита Фургала обжаловала его арест по делу об организации убийств
БердскПросит у власти спуск: На видео преодоление ступеней с коляской у детской больницы снял молодой отец в Бердске
21:05 13-07-2020
Просит у власти спуск: На видео преодоление ступеней с коляской у детской больницы снял молодой отец в Бердске
БердскГде подписаться против строительства мусорной свалки у кладбища Бердска? Список адресов 5
20:43 13-07-2020
Где подписаться против строительства мусорной свалки у кладбища Бердска? Список адресов
Отменили плату за установку электросчетчиков в России
20:38 13-07-2020
Отменили плату за установку электросчетчиков в России
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
20:37 13-07-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
БердскТрое суток продлится ближайшая магнитная буря: начало 15 июля 2020. Как ее пережить советы дал врач-психотерапевт 19
20:32 13-07-2020
Трое суток продлится ближайшая магнитная буря: начало 15 июля 2020. Как ее пережить советы дал врач-психотерапевт
БердскПоделись с теми, кто голодает в пандемию в Бердске 4
20:24 13-07-2020
Поделись с теми, кто голодает в пандемию в Бердске
Страшно красивая: девушку уволили с работы из-за "сводящей мужчин с ума красоты" 3
20:17 13-07-2020
Страшно красивая: девушку уволили с работы из-за
Когда российская вакцина от коронавируса поступит в "гражданский оборот"?
20:03 13-07-2020
Когда российская вакцина от коронавируса поступит в