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Просит у власти спуск: На видео преодоление ступеней с коляской у детской больницы снял молодой отец в Бердске

21:05 13.07.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
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Пришлось тащить коляску с ребенком на руках по кочкам. Разве нельзя сделать по-человечески?

Просит у власти спуск: На видео преодоление ступеней с коляской у детской больницы снял молодой отец в Бердске
Непреодолимое препятствие в виде высоких ступеней встречает родителей с колясками

Читатель «Курьер. Среда. Бердск» описал катастрофические сложности перемещения с ребенком в коляске по дороге к детской больнице и поликлинике. Проблемы начинаются на тротуаре у перекрестка улиц Ушакова и К. Маркса.

— Переходим пешеходный переход. И — опа! Как быть? — молодой отец остановился у лестницы, которая ведет к тротуару с проезжей части. — А нам нужно в Сбербанк (ул. Островского, 55). Ни одного подъема нет. Только насыпь.

Пришлось тащить коляску на руках по кочкам.

-Уважаемая администрация Бердска, не могли бы устранить эту проблему для многих родителей, у которых есть дети и которые поднимаются с колясками по таким местам. Это очень неудобно как для взрослых, так и и для детей. Спуск не маленький, ступеньки высокие — сантиметров 15. В рядом вот она — больница. Разве нельзя сделать по-человечески? — высказался автор ролика.

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