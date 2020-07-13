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Стащил сыра на 3000 рублей голодный житель Бердска в магазине Новосибирска

22:33 13.07.2020 Фото: pixabay.com
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Кражу продуктов он совершил 10 июля. Но 34-летнего бердчанина оперативно установили и задержали. Воровство в магазинов — популярно в Новосибирской области.

Стащил сыра на 3000 рублей голодный житель Бердска в магазине Новосибирска
В Новосибирске полицейские раскрыли кражи из магазинов, в том числе сыра

В Новосибирске полицейские при содействии сотрудников службы безопасности торговых организаций установили и задержали подозреваемых в совершении краж из сетевых супермаркетов. Так, 10 июля в магазине, расположенном на улице Перова в Первомайском районе, неизвестный похитил сыр на сумму около 3 000 рублей. По подозрению в совершении преступления был установлен и задержан 34-летний житель Бердска. Об этом сообщили 13 июля в управлении МВД по Новосибирской области.

В тот же день в Дзержинском районе по подозрению в совершении кражи продуктов питания в магазине на улице Авиастроителей установили и задержали 37-летнюю местную жительницу. Ущерб составил более 2 500 рублей.

Еще одна кража была раскрыта днем раньше. В магазине на улице Тульской в Кировском районе по горячим следам были задержаны две 18-летние жительницы Ленинского района, подозреваемые в хищении различных товарно-материальных ценностей на сумму свыше 3500 рублей в этом же торговом заведении.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.

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