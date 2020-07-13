Где наблюдать самую яркую за последние 7 лет комету C/2020 F3 NEOWISE с 11 по 23 июля 2020 года

Самая яркая за последние семь лет комета C/2020 F3 NEOWISE оправдала надежды любителей астрономии: она выдержала сближение с Солнцем и теперь приближается к Земле.

Комета #Neowise утром 11.07.2020, Горный Алтай, Теректинский хребет

23 июля она пройдет на минимальном от нас расстоянии, но уже сейчас она видна невооруженным глазом на ночном и утреннем небе. N + 1 рассказывает, где искать комету NEOWISE на небе и как ее наблюдать.

Комета C/2020 F3 NEOWISE была обнаружена 27 марта космическим инфракрасным телескопом WISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer), а 3 июля она прошла перигелий на расстоянии 0,29 астрономической единицы от Солнца и, в отличие от многих других комет, не разрушилась. На минимальной дистанции от Земли комета пройдет 23 июля — в этот момент она будет на расстоянии 103,5 миллиона километров от нашей планеты. И сейчас самое время ее наблюдать, следующая возможность увидеть ее во всей красе появится только через несколько тысяч лет.

Пожалуй, последний раз жители средних широт северного полушария могли наблюдать видимые невооруженным глазом кометы почти четверть века назад — это были кометы Хякутаке и Хейла-Боппа, которые по праву носят звания Больших комет 1996 и 1997 года. Следующая Большая комета — комета Макнота — была доступна для наблюдений в начале 2007 года, но ее было видно только в южном полушарии. В 2013 большие надежды возлагали на открытую российскими и белорусскими астрономами комету ISON, однако она не пережила прохождение перигелия. C/2020 F3 NEOWISE перигелий пережила, и некоторые наблюдатели говорят, что она может претендовать на звание Большой кометы 2020 года. Однако первооткрыватель кометы Хейла-Боппа Алан Хейл и наблюдатель комет Джон Бортль, чьи слова приводит астроном Артем Новичонок, считают эти оценки чрезмерными. По их мнению, ее можно поставить в один ряд с кометой Галлея и на ступень ниже комет Хейла-Боппа и Хякутаке. Тем не менее, NEOWISE представляет большой интерес для наблюдения и съемки.

11-14 июля ищем комету ночью и утром на северо-востоке

Чтобы увидеть комету, необходимо найти место для наблюдений с открытым северо-восточным горизонтом. Чем ниже будет этот горизонт, тем лучше. На загородном небе наблюдения будут более качественными, но любители астрономии делают хорошие снимки и над городскими пейзажами.

Блеск кометы продолжает расти, несмотря на то, что она отдаляется от Солнца. Если буквально пару дней назад комету быстрее можно было найти на снимке, чем в телескоп или бинокль, то сейчас ситуация обратная — ее блеск достиг 1,4 звездной величины, а значит, комету легко увидеть невооруженным глазом и как можно скорее направить на нее свой фотоаппарат или телескоп.

Чем севернее вы находитесь, тем раньше вам имеет смысл начинать наблюдения. На широте Иркутска (52 градуса 17 минут с.ш.) комета поднимается над горизонтом примерно в 01:40 по местному времени, на широте Москвы — примерно в 01:50. Наблюдать ее можно до самого рассвета — она поднимается все выше и выше.

Главный ориентир для поиска — звезда Капелла, альфа Возничего. Это самый яркий объект в северо-восточном направлении. Найдя Капеллу, двигайтесь от нее левее и ниже — над горизонтом вы увидите слабую «звездочку» с длинным хвостом над ней. Это и есть комета. В телескоп или светосильный бинокль вы легко разглядите, что хвост на самом деле двойной. А солнечный зонд «Паркер» увидел у NEOWISE целых три хвоста — пылевой и два ионных.

Перед рассветом, после 03:00 вы также можете полюбоваться Венерой — она появится справа от кометы и Капеллы, на востоке. Это прекрасный сюжет для пейзажной фотографии: предрассветное небо, комета, яркая Капелла и еще более яркая Венера. Разумеется, потребуется штатив и зеркальная фотокамера. Экспериментируя с разными значениями диафрагмы, ISO — от 100 до 800 — и экспозиции (от двух до десяти секунд), вы найдете оптимальную комбинацию этих параметров для съемки. Телеобъектив поможет сделать пейзажный снимок более масштабным.

14-23 июля наблюдаем комету вечером на северо-западе

Начиная с 14 июля, лучшие условия для наблюдения C/2020 F3 NEOWISE будут складываться на вечернем небе. Возможно, она будет уже недостаточно яркой для того, чтобы разглядеть ее невооруженным глазом рядом с городом, но если вы сможете уехать подальше от засветки, шанс найти комету без телескопа все-таки будет.

Найдите место, где открыт северо-западный горизонт, и отправьтесь туда примерно через час после захода Солнца. Вы легко найдете ковш Большой Медведицы — двигайте взгляд от его «донышка» к горизонту и чуть направо. С каждым днем комета будет все более тусклой — зато и подниматься над горизонтом будет выше. 23 июля, находясь ближе всего к Земле, C/2020 F3 NEOWISE будет наблюдаться на расстоянии кулака вытянутой руки слева от «донышка» ковша. Но к этому времени для наблюдений точно нужен будет бинокль или телескоп. И конечно же, комета продолжит быть великолепным объектом для астрофотографии.

Смотрите на небо вместе с N +1! Мы желаем вам ясной погоды и успешных наблюдений.

Источник: nplus1