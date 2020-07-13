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«Девушка-мечта!»: с ней невозможно соскучиться, ее невозможно разгадать. Кто эта единственная по знаку зодиака?

23:12 13.07.2020 Фото: Wikipedia
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Эти очаровательные девушки обожают нравиться всем вокруг и вращаться в обществе. Непредсказуемость – их второе имя. Они легко заводят друзей, но редко заинтересованы в долгосрочной дружбе. Кто это?

Девушка мечта!: с ней невозможно соскучиться, ее невозможно разгадать. Кто эта единственная по знаку зодиака?
Непредсказуемость – их второе имя и кто-то называет их «девушка-фейерверк»

Женщины, рожденные под созвездием Близнецов могут ежедневно менять облик. Это вихрь эмоций, где нежность сменяется холодностью, а ярость – спокойствием. С возрастом представительницы этого знака Зодиака учатся управлять эмоциями, и тогда притягательность еще более возрастает.

В любви женщина-Близнецы искренняя и страстная, но быстро переключается на другой «объект» и с легкостью забывает о прежнем герое. При этом мужчины моментально теряют голову в ее присутствии, потому что она обладает редкостной особенностью: она видит в избраннике лучшие черты и благоразумно «не замечает» недостатки.

Такой женщине важна сексуальная притягательность партнера и его интеллектуальные способности. Близнецы умные, амбициозные и непосредственные.

Более всего таких женщин привлекает новизна, поэтому им трудно стоять на одном месте. Женщина-Близнецы – потрясающий собеседник, который глубоко анализирует ситуации, находит мотивы и предлагает крутые идеи.

Источник: znaj

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