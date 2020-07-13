«Девушка-мечта!»: с ней невозможно соскучиться, ее невозможно разгадать. Кто эта единственная по знаку зодиака?

Женщины, рожденные под созвездием Близнецов могут ежедневно менять облик. Это вихрь эмоций, где нежность сменяется холодностью, а ярость – спокойствием. С возрастом представительницы этого знака Зодиака учатся управлять эмоциями, и тогда притягательность еще более возрастает.
В любви женщина-Близнецы искренняя и страстная, но быстро переключается на другой «объект» и с легкостью забывает о прежнем герое. При этом мужчины моментально теряют голову в ее присутствии, потому что она обладает редкостной особенностью: она видит в избраннике лучшие черты и благоразумно «не замечает» недостатки.
Такой женщине важна сексуальная притягательность партнера и его интеллектуальные способности. Близнецы умные, амбициозные и непосредственные.
Более всего таких женщин привлекает новизна, поэтому им трудно стоять на одном месте. Женщина-Близнецы – потрясающий собеседник, который глубоко анализирует ситуации, находит мотивы и предлагает крутые идеи.
Источник: znaj