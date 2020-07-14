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Общество / Стиль жизни

Опасная находка: 9 вещей, которые нельзя поднимать с земли

21:52 14.07.2020 Фото: Pixabay
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Главная причина, почему ни при каких условиях не стоит поднимать с земли потерянные кем-то предметы личного обихода в том, что такие вещи всегда впитывают энергетику своего хозяина, а значит с находкой к вам перейдут его мысли, проблемы, неприятности и даже болезни.

Опасная находка: 9 вещей, которые нельзя поднимать с земли
В ритуалах чаще всего используются и выбрасываются ключи

1. Железные деньги

Известный факт, что металл хорошо впитывает в себя энергетику, как положительную, так и отрицательную. Но если железную монету специально наделили доброй энергией, она становится талисманом, и его-то уж точно никто из рук не выпустит. А вот вариант, что железную денежку «запрограммировали» на избавление от чего-то плохого, в том числе и финансовых трудностей, более вероятен. А значит — вы рискуете не обогатиться на несколько копеек, а намного больше потерять! И, как правило, запуск такой программы начинает действовать незамедлительно.

2. Украшения из драгоценных металлов

О том, что металлы впитывают в себя различную энергетику, мы уже упоминали. Но если дело касается украшений из золота и серебра, последствия таких находок могут быть ещё более угрожающими. На теле владельца драгоценные побрякушки не просто впитывают в себя энергетику, а начинают взаимодействовать с биополем, а затем хранить в себе всю полученную информацию. Но самое опасное то, что украшения из золота и серебра чаще всего используют для снятия порчи, сглаза или наведения приворотов! И если вы нашли обручальное колечко, будьте уверенны – в большинстве случаев его «выбросили», чтоб избавиться от проблем в личной жизни или с целью её изменить. Вы уже догадались, чем будет чревата для вас даже примерка такой находки?

3. Хэнд-мейд вещи (мягкие игрушки, статуэтки из дерева, куклы)

Если уж такую вещь делали своими руками, а затем вынесли из дома, высока вероятность, что её делали специально, чтоб избавить свой дом от чего-то плохого или сделать это кому-то другому. Совет – проходить мимо и без оглядки, ведь даже прикосновение к такой опасной находке грозит скорым разладом в семье, финансовыми неудачами и даже болезнями!

4. Булавки и иголки

Интересный факт, но эзотерики уверяют, что негативной энергией лучше всего «заряжаются» острые металлические предметы. Вот поэтому иголки или булавки в 99% случаях не потеряны, а выброшены на улицу специально! Заметьте, даже если бывший владелец носил такой предмет, в качестве оберега, вам эта находка передаст только то, от чего он хотел уберечься. Особенно важно не уколоться иглой, ведь в таком случае перехода на вас накопленного негатива не избежать!

5. Ключи

Знаете, для чего чаще всего используют, а затем выбрасывают в ритуалах ключи? А затем, чтоб «запереть» несчастье и избавиться от него. Найдя потерянный ключ, вы можете «отворить» чужие беды и впустить их в свою жизнь.

6. Браслеты

Даже несмотря на огромную популярность хэнд-мейд украшений, в большинстве случаев люди делают их в качестве оберега. Известно, что до поры до времени такой предмет защищает хозяина от негатива или вбирает в себя его отрицательную энергетику. Ну а когда наступает момент «насыщения», браслет разрывается или падает с руки. И если такое украшения больше не выполняет защитную функцию, то это вовсе не означает, что оно не начало выполнять функцию разрушения. В общем – даже прикасание к такой находке крайне нежелательно!

7. Зеркала

И если о проблемах с вышеперечисленными находками вы даже не подозревали, то, что касается зеркал – факт доказанный. Испокон веков этот предмет домашнего обихода считался самым опасным, а всё потому, что поверхность зеркала становилась свидетелем всех событий, произошедших в доме или с людьми, и берегла всё в своей памяти. Вы догадались, почему в найденное зеркало ни в коем случае нельзя даже заглядывать?

8. Часы

В современном мире, когда часы стали необходимым ежедневным аксессуаром, сложно представить, что такая находка может принести много хлопот и закончиться для нашедшего плачевно. И не удивительно, ведь у многих людей наручных часов бывает десятки и даже сотни, и с каждым экземпляром энергетикой просто не успеешь поделиться. Но… даже за тот короткий срок, что часы побывали на руке у человека, они успели войти связь с его биополем. Вот поэтому, надев такую находку на свою руку, вы тем самым нарушаете свое биополе, а ещё забираете проблемы и болезни прежнего хозяина, которые были у него в период использования этого аксессуара.

9. Расчёски

В случае с найденной расчёской следует помнить, что здесь одной лишь негативной энергетикой от предыдущего хозяина не отделаешься. Этот предмет домашнего обихода очень часто используют для заговоров и в приворотах, а посему, такие находки с максимальной пометкой об опасности!

Источник: womanadvice.ru

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От редакции

Вы находили странные вещи?

Аноним, 19 мая 2020 17:40
Повезло еще, что клад не нашли. Вот где негатива то ...
Аноним, 06 июля 2020 10:28
особенно в золотых червонцах!
Аноним, 20 мая 2020 06:36
НВР:
Да я находил брелок в виде подковы с камешками!
Аноним, 21 мая 2020 06:22
НВР:
Да
Аноним, 22 мая 2020 13:09
НВР:
Много раз
Аноним, 22 мая 2020 13:17
НВР:
Да,икону? Что.это.означает?
Аноним, 01 июня 2020 17:08
НВР:
Да,золотой крестик
Аноним, 02 июня 2020 12:34
НВР:
Да, находил золотое кольцо с алмазной гранью, никому не советую носить, даже брать в руки! Более 5лет постоянного беспричинного страха! Потеря здоровья! Врачи бессильны, помогла бабушка- с порога заявив выбросить найденное, не мне предназначенное. Все прошло в течении месяца.
Натка, 06 июня 2020 20:14
Помогите найти бабушку. Мама сильно болеет. Врачи не найдут причину болезни. Думаю, что у нее сглаз.
Тигра, 28 июня 2020 22:49
Расскажите пожалуйста, где такую бабушку найти?
Аноним, 06 июля 2020 10:30
коль такой суеверный переплавил бы! Огонь уничтожает всё!
Элла, 07 июля 2020 01:38
Натка, милая, ищите других врачей, консультируйтесь сразу у нескольких специалистов, так будет быстрее и проще найти проблему и правильное ее решение. Моей бабушке больше 2,5 лет не могли поставить диагноз, но сейчас уже она идет на поправку, потому что мы не сдавались и обращались в самые разные места. А о "бабушках" забудьте, умоляю, это лучшее, что вы сможете сделать для вашей мамы.. Вытянут из вас все деньги, так и самое страшное, что потеряете время, сколько людей уже так погибло или осталось инвалидами. Посмотрите фильм Бориса Соболева "Идущие к черту", там показывают истинное лицо всех экстрасенсов и невероятное горе их жертв. Ведь если бы у человека были способности такие сильные, чтобы лечить, деньги он бы за это не брал, а создал бы их себе сам. Может, и есть такие люди, но нам их не найти..
Марина, 13 июля 2020 18:04
Элла, вы в своем уме?)
Как можно создать себе самому деньги?
Действительно сильные люди всегда будут брать деньги - такие вещи обязаны оплачиваться, и очень дорого!
изя, 06 июня 2020 15:05
чепуха!
Руслан, 14 июля 2020 16:05
Если не брать оплату за волшебство, а тем более излечения не излечимой болезни, долг человека станет не оплатным, если кто то не берёт деньги за это, подставляет человека. Всегда что то давалось, подарок старцу всегда преподносили. Сейчас это деньги. Лучше оплатить деньгами чем поиметь себе не оплатный долг
Аноним, 07 июня 2020 12:01
НВР:
Гнездо из шерстью
Аноним, 07 июня 2020 18:26
НВР:
Да часы
Аноним, 07 июня 2020 18:48
НВР:ребёнок мальчик принёс ключ с огорода что делать.куда этот ключик деть чтобы он не принёс бед ребенку
Аноним, 09 июня 2020 15:48
НВР:
Нет
Аноним, 11 июня 2020 11:50
НВР:у нас под калиткой часто находим то вилку,то ложку...к чему это?
Александр, 12 июня 2020 16:20
А Вы эти столовые приборы трогаете. Их ни в коем случае нельзя трогать. Лучше всего на лопату и в печь если у вас частный дом. Столовые приборы всегда очень плохо. Вас хотят или погубить в моральном плане, или ... Чтоб поставить "диагноз" хотелось бы поподробнее
Аноним, 13 июня 2020 02:39
НВР:
Новый крючок для вязания, вот думаю, зря подняла((((
Рамиль, 15 июня 2020 18:09
Ну что за бред..
Аноним, 18 июня 2020 14:53
НВР:
Да мыло что это значит
Аноним, 27 июня 2020 06:31
Я совесть где-то обронил Не кто не подобрал?
Гагарик, 04 июля 2020 22:39
Совесть - через край, сколько насыпать?
Аноним, 27 июня 2020 16:24
НВР:
Да, часы.
Светлана, 27 июня 2020 16:26
Хорошие статьи, спасибо.
Аноним, 29 июня 2020 00:17
НВР:
Вы говорили про расчёски.
Там написано: а поСему?
Для меня это не ошибка, я люблю умилять слова... А к вам у меня притензий нет!
Кстати я не поднимала вещи
Аноним, 13 июля 2020 09:26
"Посему" означает "поэтому". Богатый русский язык и никаких умилений.
Аноним, 29 июня 2020 02:39
Net
Аноним, 29 июня 2020 02:42
Da naşla muzha ne zhaleýu çto podobrala
Аноним, 29 июня 2020 05:47
НВР:
Нет, мне чужого не нужно. Своего хватает...
Аноним, 03 июля 2020 08:26
А разве нет такого, что все найденные предметы можно очистить какими-либо ритуалами?
Аноним, 03 июля 2020 15:49
НВР:
Да.булавку
Фелиция, 05 июля 2020 04:57
НВР:




Да не пугайте вы людей,город это же не деревня,все такие находки,это скорей всего потери,а не заговоры,потерял человек,а вы нашли,вот я сережку красивую с драгоценным камнем потеряла,хорошо у меня кулон точно такой как сережки был,так сделали из него вторую серьгу,ну кто нашёл мою серёжку сделает себе кулон,ну что я там могла наговорить!?Растеряха да и только.
Аноним, 05 июля 2020 22:31
Ерунда, полная чушь.
Аноним, 05 июля 2020 22:52
такие вещи всегда впитывают энергетику своего хозяина, а значит с находкой к вам перейдут его мысли, проблемы, неприятности и даже болезни.))
Вот интересно, а если наши олигархи поднимают друг за другом оброненные предприятия или приватизируют государственные - этого тоже оказывается нельзя делать.
PS
Покупать, оказывается, тоже ничего низзззя!
Мало ли кто прикасался к покупным товарам своими энергетически грязными руками.
А как же со святой водой? Ведь нам ее в бадейки не сам Бог разливает, а какая-нибудь керенская баба Нюра, у которой столько своих тараканов в голове, что они уже кланами там воюют друг с другом.
Лека, 13 июля 2020 16:48
Правильный, мудрый ответ
Поросёнок Пётр, 05 июля 2020 23:08
Эта статья фонит таким количеством абсурдного антинаучного мракобесия, что если бы оное удалось преобразовать в электричество, то весь город можно было бесплатно освещать по ночам в течении года
Аноним, 06 июля 2020 06:46
А в каком "течении"? Но ключевое слово "бесплатно".
Аноним, 06 июля 2020 08:34
НВР:
Мракобесие какое-то.
Аноним, 06 июля 2020 10:00
НВР:
Да нашел золотую серьгу
Varik, 06 июля 2020 14:59
Заходишь,чтобы посмотреть научные доводы,а видишь гадалок с 5 канала
Аноним, 07 июля 2020 02:23
НВР:
Интересно,а кто же не подымет украшение из драгметалла или железный рубль??? Есть такие?)))) Ха
Elena, 08 июля 2020 15:03
Нашла золотое кольцо с брюликами , заложила в ломбард , потом выкупила , ношу , вышла замуж за иностранца ,....вот так бывает ....
Аноним, 09 июля 2020 03:02
суеверия - признак темноты крестьянской
Аноним, 09 июля 2020 20:49
Если вы духовно не защищены, верьте этим суевериям
Аноним, 10 июля 2020 00:07
НВР:
замок
Хельга, 11 июля 2020 16:34
Ерунда полная. Инет переполнен магами и ведуньями, и что, кому они помогли своими забобонами, только деньги готовь. ...

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