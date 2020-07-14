Кто прославляет Бердск в Википедии? И в ком из 24 героев она сомневается?

Кажется, будто бы в Википедии все очень просто: практически все знают, что это открытый и свободный ресурс, так, может быть, можно просто создать статью о ком угодно? Есть ли вообще ценность в статьях от Википедии или их значимость ложная?

Создать статью в Википедии действительно может каждый – для этого достаточно авторизоваться, для чего даже не нужно указывать электронную почту. После создания учетной записи можно сразу приступить к созданию или редактированию статей. Однако ни одна правка или созданная статья не появляется в Википедии просто так – на соответствие правилам ее должны проверить несколько участников. Согласно правилам свободной энциклопедии, статьи о людях могут быть опубликованы только при условии их несомненного влияния и значимости, например, лишь высшие церковные иерархи могут получить страницу в Википедии. А чтобы увековечить в ней соседа-моржа дядю Вову, необходимо дать ссылки на независимые СМИ, неоднократно писавшие о нем и доказать, что его действия оказывали влияние на общество – например, из-за его примера моржевать стали 30 000 детей по всей России.

24 человека из Бердска на данный момент удостоены своей страницы в Википедии, что значит, что их вклад весьма существенен для общества. Именно они на июля 2020 года представляют наш город в Википедии. Познакомимся?

Предприниматель и тренер Виктор Голубев

Среди вики-страниц бердских знаменитостей одна находится под угрозой удаления: это статья о бердском бизнесмене, основателе спортивного клуба «Кристалл» и тренере по тяжелой атлетике Викторе Голубеве. Экспертами Википедии было поставлено под сомнение его заслуги как тренера, а бизнес-проекты не были признаны достаточно значимыми: лишь редкие бизнесмены, чаще всего, владельцы монопольных компаний, могут заслужить себе место в Википедии. Пока обсуждение значимости статьи о Викторе Голубеве еще идет, промежуточное решение – оставить из-за тренерских заслуг.

Виктор Голубев попал в Википедию Бердска как тренер

Экс-депутат Госдумы Ирина Мануйлова и мэр Бердска Евгений Шестернин

Согласно правилам Википедии, места там получают мэры городов с населением свыше 100 000 человек, а также все депутаты Госдумы, поэтому неудивительно, что в нише бердских политиков, получивших страницу в свободной энциклопедии – мэр Бердска Евгений Шестернин и экс-депутат Государственной думы Ирина Мануйлова.

Ирина Мануйлова — депутат Госдумы

Военные Дмитрий Стребков, Дмитрий Пастухов, Олег Куянов, Владимир Переладов, Василий Устюжанин

Довольно много в Бердске известных офицеров и прочих высших военных чинов армии времен СССР. Большинство участников ВОВ, прославившихся каким-либо подвигом или получивших некий чин, выше подпоручика, так как все они упоминаются в справочных изданиях, а упоминания об умерших военных довольно часты из-за государственного патриотического курса. Среди прославленных в Википедии военных: старший сержант РККА Дмитрий Пастухов, снайпер времен ВОВ Дмитрий Стребков, бригадир Василий Устюжанин, прапорщик спецназа ГРУ Олег Куянов и советский офицер Владимир Переладов, почти пятая часть всех бердчан, нашедших место в Википедии.

Слева — Дмитрий Стребков, справа — Василий Устюжанин

Биатлонисты Яна Бабушкина, Ирина Казакевич, Александр Никифоров. Спортсмены Всеволод Гаврилов, Александр Набиуллин и велогонщик Артем Овечкин

Посоревноваться с количеством известных военных может лишь количество известных спортсменов: Бердск славится своими биатлонистами. Именно в Бердске родилась мастер спорта по биатлону Яна Бабушкина, призер Чемпионата России по биатлону Ирина Казакевич и заслуженный тренер СССР и России по биатлону Александр Никифоров. Эти спортсмены прожили большую часть своей жизни в Бердске, а вот профессионалы в других дисциплинах постарались покинуть свою малую родину. Так, например, Всеволод Гаврилов переехал в Казахстан и прославился там как вратарь, а Александр Набиуллин, профессиональный танцовщик спортивных бальных танцев сейчас живет и делает карьеру в Португалии, являясь пятикратным чемпионом этой страны. Один из редких спортсменов, оставшихся жить в родном городе – Артем Овечкин, шоссейный велогонщик, планирующий в 2022 году участвовать в олимпиаде.

Спортсмен Артем Овечкин. Велогонщик.

Ученые Валентина Масычева, Алексей Курбатов, Юрий Кирюшин, Владимир Бойко

Близость Бердска к Академгородку, центру сибирской и отчасти российской науки, дала прекрасную базу для развития бердских ученых в самых разных направлениях. Владимир Бойко, философ и социолог, посвятил свою жизнь развитию Севера и Дальнего востока России, благодаря чему получил медаль «За освоение целинных земель». Ученый прожил свою жизнь в Новосибирске, переехав из родного Бердска с началом учебы в университете. Валентина Масычева, ученый-токсиколог, фармаколог, экс-директор «Вектора» упокоилась в 2011 году в Бердске, прожив жизнь между Новосибирском и Кольцово, также заслужила страницы в Википедии за вклад в развитие науки. Кроме того, в Бердске родился историк и археолог Юрий Кирюшин. Позже переехавший на Алтай и преподававший в Алтайском университете, а также физик-теоретик, доктор физико-математических наук Александр Курбатов, затем работавший в Дубне, недалеко от Москвы.

Сверху — Валентина Масычева, слева — Юрий Кирюшин, справа — Владимир Бойко

Актеры Вячеслав Росс и Владлен Бирюков

Бердск также подарил миру двух советских актеров, удостоившихся страницы в Википедии: это режиссер и актер Вячеслав Росс, известный фильмом «Тупой жирный заяц» и Владлен Бирюков, наверняка запомнившийся всем своей ролью в фильмах «Горячий снег» и «Вечный зов».

Бирюков Владлен Егорович, актер

Стилист Александра Кириенко

Вдобавок к деятелям искусства и шоу-бизнеса можно причислить Александру Кириенко, телеведущую, ведущую программу «Успеть за 24 часа» на канале СТС. Именно Александру Кириенко можно считать самой известной личностью настоящего времени из Бердска: у нее подписаны контракты со многими глянцевыми журналами, такими как VOGUE, Elle и Glamour, а также она является личным стилистом и визажистом Эвелины Хромченко, Ирины Шейк и Веры Брежневой.

Стилист Александра Кириенко родом из Бердска

Купец Владимир Горохов

Самый древний персонаж Википедии из Бердска – купец первой гильдии Владимир Горохов, живший в Бердске еще во второй половине девятнадцатого века. Купец известен своим вкладом в развитие старого Бердска: именно он построил первую крупчатую мельницу, церковно-приходское училище и бесплатную библиотеку. Также его трудами был реконструирован Сретенский храм.

Гороховская мельниц во время наводнения. Фотографии Горохова не сохранились

Преступник Михаил Юдин

Однако Бердск в Википедии выражен не только положительными персоналиями: Михаил Юдин известен всем бердчанам, кто жил в этом городе в 1990-2000-х годах: в свое время он наделал много шуму убийствами и изнасилованиями невысоких брюнеток в обтягивающих брюках. Многие женщины перекрашивались и изменяли стиль одежды для своей же безопасности. В 2004 году Михаил Юдин был пойман и приговорен к пожизненному лишению свободы в «Полярной сове».