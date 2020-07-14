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Новостей о COVID-19 в Бердске нет две недели от главврача Дробинской. В отпуск не ушла, совещание за совещанием в Минздраве

22:12 14.07.2020, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По привычным понедельникам с 29 июня не участвует в пресс-подходах со СМИ на оперштабе Алла Дробинская.

Новостей о COVID 19 в Бердске нет две недели от главврача Дробинской. В отпуск не ушла, совещание за совещанием в Минздраве
Главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская не участвует в пресс-подходах со СМИ не просто так
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
Новостей о COVID 19 в Бердске нет две недели от главврача Дробинской. В отпуск не ушла, совещание за совещанием в Минздраве

Новостей о COVID-19 в Бердске нет две недели от главврача Дробинской. В отпуск не ушла, совещание за совещанием в МинздравеЕще два трупа: умер зараженный COVID-19 мужчина 74 лет и женщина 73 лет за сутки в регионе. Всего 148 жертв на 14 июляЕщё 58 новостей

Почему вторую неделю не выступает на оперативном штабе главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская?
Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сама Алла Николаевна она не могла выступить на оперштабе по видеоконференции по причине занятости.

— Я не переставала участвовать в пресс-подходах со СМИ по понедельникам. Просто я была занята. У нас проводилось совещание в Министерстве с 9:00 утра два раза в понедельник, где я должна обязательно присутствовать. Произошла ситуация, которая была связана с совещанием в Минздраве. Я не в отпуске, — сообщила Алла Николаевна 13 июля.

Напомним, что на сегодняшний день 13 июля нет новых пациентов с положительным COVID-19.

Всего в Бердске зарегистрировано 132 случая заболевания коронавирусной инфекцией

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От редакции

До конца пандемии ещё далеко?

Аноним, 13 июля 2020 16:19
В выходной день она лично провела обход в Ковид отделении При,тная даиа
Аноним, 13 июля 2020 17:14
Ну это уже прогресс!!! Лёд тронулся?
Житель Бердска, 14 июля 2020 22:06
Потому что сверху накрутили! Надо же своим глазом все узреть,а так навряд ли посетила! Респект курьеру что поднял тему о нашей Бердской нулевой медицине!

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