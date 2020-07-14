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Не стал разговаривать с пикетчицей против строительства полигона ТКО Натальей Слесаревой вице-мэр Бердска Владимир Захаров

17:35 14.07.2020, Ольга Щенятская Фото: Ольги Щенятской
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Наталья Слесарева вышла на одиночный пикет к зданию администрации, чтобы показать жителям, что она защищает свои и их права, и чтобы привлечь внимание местной власти к позиции бердчан.

Не стал разговаривать с пикетчицей против строительства полигона ТКО Натальей Слесаревой вице мэр Бердска Владимир Захаров
Одиночный пикет у мэрии Бердска организовала Наталья Слесарева против свалки
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Не стал разговаривать с пикетчицей против строительства полигона ТКО Натальей Слесаревой вице мэр Бердска Владимир Захаров

Выгонит туристов из города-курорта новая мусорная свалка под носом у Бердска, возмущены новосибирцыНе стал разговаривать с пикетчицей против строительства полигона ТКО Натальей Слесаревой вице-мэр Бердска Владимир ЗахаровЕщё 62 новостей

Сегодня, 13 июля, в 13.00 на площади Горького возле здания администрации Бердска активистка организации «Зеленый патруль» Наталья Слесарева провела одиночный пикет против строительства мусорной свалки рядом с бердским кладбищем. Напомним, что инициативная группа выступает против постройки  полигона ТКО у с. Маяк Искитимского района — на границе с Бердском. Сейчас объект на стадии согласования, однако на территории предполагаемого местонахождения полигона вырыли котлован и строится дорога.

Активисты обеспокоены тем, что полигон будет построен вопреки протестам горожан.

Чтобы выразить волю местных жителей, ведётся сбор подписей.

— Планируем проводить почаще акции, чтобы люди знали, что мы не сидим просто сложа ручки, действуем всё-таки в конце концов. И в рамках закона всегда мы действуем, — пояснила Наталья Слесарева.

Она своей акцией хотела привлечь внимание местной власти. В то время, как Наталья Слесарева давала интервью СМИ, из здания вышел замглавы администрации по строительству и городскому хозяйству Бердска Владимир Захаров. Но к пикетчице он не подошел, свернул в противоположную сторону.

Автор видео Ольга Щенятская

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От редакции

Что думаете об этом?

Евгений, 13 июля 2020 19:34
НВР: Дай бог здоровья Наталье Слесаревой и сил в борьбе.
Ил80, 13 июля 2020 19:37
Картина маслом "Явление Захарова народу". Вы что думаете, что Захаров выходит из здания и со всеми разговаривает? При чем тут Захаров. При чем тут администрация Бердска? Почему не проводить пикеты у администрации Искитима? але
Аноним, 14 июля 2020 09:00
Как он будет разговаривать, если он у почетного в пехоте.
Сибиряк, 14 июля 2020 09:05
А он, Захаров, был без маски и перчаток и этим не мог нарушить карантинный режим.
А вообще он наплевал на все проблемы с полигоном. Пусть этим парится сам Шестернин.
Уголек, 14 июля 2020 10:56
Подскажите активистке, что пикетировать надо Искитимскую райадминистрацию.
Аноним, 14 июля 2020 11:44
ей хайп нужен и узнаваемость именно в Бердске где она будет баллотироваться на место депутата.
А вы думали что ей результат что ли нужен? Был бы нужен результат - пошла бы совсем другим путем
Аноним, 14 июля 2020 13:54
из здания вышел замглавы администрации по строительству и городскому хозяйству Бердска Владимир Захаров. Но к пикетчице он не подошел, свернул в противоположную сторону.
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так рано ж ещё извиняться-то
Аноним, 14 июля 2020 17:47
В общем, была на кладбище - убирала могилки. Собаки лают (приют), дорогу к свалке строят. По кладбищу носятся машины, поднимая пыль. Только один белый статусный авто ехал, не поднимая пыли, уважая людей. Могилы зимой, похоже, до куда доехали - там и роют. Свалка будет очень кстати этим людям. Только её им и не хватает для самоидентификации.

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