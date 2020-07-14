14.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

84 зараженных COVID-19 в реанимации, на ИВЛ – 17 пациентовв регионе на 14 июля

12:18 14.07.2020 Фото: pixabay.com
0

Скончались еще два пациента: мужчина в возрасте 74 года и женщина в возрасте 73 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 148 человек.

84 зараженных COVID 19 в реанимации, на ИВЛ – 17 пациентовв регионе на 14 июля
Ситуация c Covid-19 меняется

Еще 168 человек вылечились от коронавируса в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 14 июля в регионе выявлено 7 505 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+119 за последние сутки), в том числе 446 детей. 5 367 пациентов выписаны с выздоровлением (+168 за сутки).

Скончались еще два пациента: мужчина в возрасте 74 года и женщина в возрасте 73 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 148 человек.

В отделениях реанимации находятся 84 человека. На ИВЛ – 17 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 53 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 207.

В больницы районов области госпитализированы 755 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 253 324 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 516 жителей региона, для 28 468 человек меднаблюдение окончено.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 476 обращений, госпитализированы 27 пациентов.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вам остановка?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что можно и нельзя делать в важный период рассеивающей Луны до 19 июля 2020 года
13:22 14-07-2020
Что можно и нельзя делать в важный период рассеивающей Луны до 19 июля 2020 года
Бердск«Отгрыз ночью курице зад - придется ее зарубить»: чужой енот в ошейнике после ночной охоты трое суток обитает на чердаке в частном доме Бердска
13:07 14-07-2020
«Отгрыз ночью курице зад - придется ее зарубить»: чужой енот в ошейнике после ночной охоты трое суток обитает на чердаке в частном доме Бердска
БердскРозыск: 12-летний Даниил Цедилин в цветных пляжных шортах пропал в Бердске
13:07 14-07-2020
Розыск: 12-летний Даниил Цедилин в цветных пляжных шортах пропал в Бердске
БердскИ рыба, и мясо в Бердске!
13:01 14-07-2020
И рыба, и мясо в Бердске!
Кому запретил работать, а кому разрешил с 13 июля 2020 в Новосибирской области губернатор Травников. Постановление №168-п
13:00 14-07-2020
Кому запретил работать, а кому разрешил с 13 июля 2020 в Новосибирской области губернатор Травников. Постановление №168-п
БердскЕсть повод обратиться к врачу в Бердске
12:53 14-07-2020
Есть повод обратиться к врачу в Бердске
Андрей Разин похудел уже на 40 кг. В меню сельдь, картофель и огурцы
12:50 14-07-2020
Андрей Разин похудел уже на 40 кг. В меню сельдь, картофель и огурцы
БердскДо 10 тыс руб. на детей до 18 лет могут получить безработные из многодетных семей в Бердске
12:45 14-07-2020
До 10 тыс руб. на детей до 18 лет могут получить безработные из многодетных семей в Бердске
БердскГазета "Курьер.Среда.Бердск" возобновляет выпуск с 29 июля 2020. Покупайте свежий номер!
12:38 14-07-2020
Газета
РАСЦЕНКИ на печать агитационных материалов ООО «АРК-СЕРВИС»
12:28 14-07-2020
РАСЦЕНКИ на печать агитационных материалов ООО «АРК-СЕРВИС»