Кому запретил работать, а кому разрешил с 13 июля 2020 в Новосибирской области губернатор Травников. Постановление №168-п

Мы открываем в полном объёме торговлю продовольственными и непродовольственными товарами во всех форматах в торговых объектах, — подчеркнул глава региона. Но часть организаций остается под запретом.

Часть отделов в ТЦ были закрыты

Открыл все магазины и торговые центры губернатор Травников с 13 июля. Постановление опубликовано на сайте Правительства Новосибирской области. Также расширен список, кому можно, а кому нельзя работать к пандемию коронавируса.

— Мы открываем в полном объёме торговлю продовольственными и непродовольственными товарами во всех форматах в торговых объектах, — подчеркнул глава региона 13 июля.

Также Травников разрешил работу новосибирского дельфинария.

Кому еще нельзя работать?

Губернатор Травников 13 июля велел внести изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 15.05.2020 № 168-п «О перечне отраслей экономики, в которых осуществляется приостановление (ограничение) деятельности находящихся на территории Новосибирской области отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей:

В приложении «Перечень отраслей экономики, в которых осуществляется приостановление (ограничение) деятельности»:

1. Пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

1. Культура, организация досуга и развлечений:

деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений; 90

деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14

2. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт:



деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93(за исключением 93.29.1)деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4

Приостановление (ограничение) деятельности не распространяется на дельфинарии.

Постановление прикрепляем.

Внесение изменений в постановление Правительства Новосибирской области