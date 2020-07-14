Кому запретил работать, а кому разрешил с 13 июля 2020 в Новосибирской области губернатор Травников. Постановление №168-п

Открыл все магазины и торговые центры губернатор Травников с 13 июля. Постановление опубликовано на сайте Правительства Новосибирской области. Также расширен список, кому можно, а кому нельзя работать к пандемию коронавируса.
— Мы открываем в полном объёме торговлю продовольственными и непродовольственными товарами во всех форматах в торговых объектах, — подчеркнул глава региона 13 июля.
Также Травников разрешил работу новосибирского дельфинария.
Кому еще нельзя работать?
Губернатор Травников 13 июля велел внести изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 15.05.2020 № 168-п «О перечне отраслей экономики, в которых осуществляется приостановление (ограничение) деятельности находящихся на территории Новосибирской области отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей:
В приложении «Перечень отраслей экономики, в которых осуществляется приостановление (ограничение) деятельности»:
1. Пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
1. Культура, организация досуга и развлечений:
деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений; 90
деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14
2. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт:
(за исключением 93.29.1)
деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04
деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4
Приостановление (ограничение) деятельности не распространяется на дельфинарии.
Постановление прикрепляем.
Внесение изменений в постановление Правительства Новосибирской области