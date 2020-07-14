Как сосед душил 4-летнюю Машеньку в Бердске, расследует следственный комитет. Комментарий начальника полиции

Полиция Бердска сообщила, какое дело уже заведено на Дениса Верещагина, что он ответил при опросе и почему преступник вернулся в свою квартиру.

Ждет проверки следственного комитета мама Машеньки, которую пытались задушить в субботу

История о 4-летней Маше, которую пытался задушить сосед Денис Верещагин, не могла остаться без внимания полиции. Утром 14 июля с редакцией «Курьер. Среда. Бердск» связался начальник полиции Бердска Владимир Соколов, чтобы пролить свет на инцидент с точки зрения полиции:

— По завершению этого происшествия, значит, оно было доставлено до суда, принимались профилактические меры, составлен был административный протокол на Дениса Верещагина, протокол был рассмотрен в суде, он был подвергнут административному взысканию. С ним была проведена профилактическая работа (беседа – прим. ред), заявление направлено в следственный комитет, чтобы все-таки определиться по составу, будет ли преступление уголовно-наказуемое или нет. Эта вся работа проводилась. Опрошены были непосредственно очевидцы, свидетели. Значит, занималось данным материалом у нас подразделение по делам несовершеннолетних, а следственный комитет, думаю, даст следственно-правовую оценку, а значит, решение будет принято.

Денис Верещагин был опрошен, но о том, что конкретно имел умысел к преступлению, не сказал. Данный инцидент произошел на почве употребления спиртных напитков, в чем признался Верещагин. А следственный комитет в любом случае материалы изучит, и даст, думаю, оценку, исследуя показания, полученные от свидетелей и очевидцев. СК затягивать решение не будет, потому что материал поступил, в принципе. Можно уточнить. Мы просто посмотрели, что в СМИ написано, что вроде как никто ничем не занимался, не делал, никто ничего мер никаких не принимал. Там же действительно меры были приняты сразу, — рассказал Владимир Васильевич.

Таким образом, следственный комитет по результатам проверки должен будет назначить соответствующее наказание, если окажется, что состав преступления был. Уголовное дело в отделении полиции заведено быть не может, поэтому последующая работа с данным инцидентом перешла в руки СК.

Определенные сложности у семьи возникли и с судмедэкспертизой. По словам Наталии Котовой, еще в субботу у девочки были заметны отчетливые следы от пальцев на шее и синяки, но так как до сих пор судмедэкспертиза не была назначена, зафиксировать повреждения не удалось – ко вторнику синяки уже сошли.

Также Наталия Котова, мама Машеньки подтвердила, что и соседи, и Денис Верещагин были опрошены инспектором по делам несовершеннолетних Егоровой.

— Я позвонила в 112 на вызов, как на 02 переключили, и мне рассказали, что был суд и назначили арест Денису, но на какой срок – неизвестно. Для нас очень важно, чтобы он здесь не появился, потому что он настолько опасен…

После назначения административного взыскания Денис Верещагин, к ужасу мамы Машеньки, вернулся домой. Сейчас семье остается лишь надеяться на остатки совести соседа и оперативность работы следственного комитета.