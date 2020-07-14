Растратил 600 тыс. рублей гранта в пивнушках и на АЗС президент федерации бокса Сергей Гробок из Бердска

Суд доказал, что выделенные региональным бюджетом деньги на развитие бердского бокса он израсходовал на личные цели. И приговорил его к 2,5 годам условно. Спортивная общественность шокирована случившимся.

Сергей Гробок (на фото — слева) осужден за растрату денег, выделенных на детский спорт

Бердский городской суд 2 июля вынес приговор президенту федерации бокса Бердска Сергею Гробку. Его признали виновным в растрате 600 тыс. рублей по ч. 3 ст. 160 УК РФ — растрата в крупном размере. Судебное следствие началось 13 мая 2020 года, дело рассматривала судья Татьяна Васюхневич.

Прокуратура просила наказать Гробка реальным лишением свободы — сроком на 3 года колонии. Теперь ему по иску министерства региональной политики Новосибирской области придется вернуть 600 тыс., а также 15 тыс. рублей за судебные расходы.

Эти деньги еще пару лет назад он получил в виде гранта от регионального правительства на развитие детского спорта. Но потратил их на личные нужды — в продуктовых и пивных магазинах, на заправках, в парикмахерских. По словам гособвинителя Вячеслава Филиппенко, несмотря на то, что подсудимый свою вину не признал, в суде она была полностью доказана.

— В суде озвучили выписки движения денежных средств по банковскому счету — с карты, на которую перевели деньги гранта. Никакой деятельности с момента получения гранта он не вел. Хотя Гробок объяснял в суде, что он вкладывал свои деньги до получения субсидии в ремонт спортзала. Но никаких документов в подтверждение этого не предоставил, — уточнил «Курьер. Среда. Бердск» помощник прокурора Филиппенко, представлявший в суде гособвинение.

Он отметил, что правительство Новосибирской области, выдавшее деньги Гробку, почему-то несколько лет не взыскивало с него потраченные средства. Возможно, ждали отчетность о расходовании, но ее он он так и не предоставил.

Если Гробок добровольно не отдаст израсходованные деньги, его земельный участок в дачном обществе продадут с молотка в счет погашения долга.

Гранты — избранным

Спортивная общественность пребывает в шоке от произошедшего. Как призналась «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского отдела физкультуры и спорта Светлана Ашихмина, она не ожидала такого от Сергея Гробка. Хотя отметила, что федерация бокса как общественная организация ей не подчиняется.

— Конечно, это стало для нас шоком. Мы взаимодействовали на каких-то мероприятиях. Я сама состою в комиссии по распределению грантов и прекрасно понимаю, каковы условия освоения бюджетных средств — каждая копейка требует отчетности. Поэтому все, что касается нашего сообщества, наших учреждений, получающих гранты, мы еще раз проговорили, сделали акцент на том, что в принципе к бюджетным деньгам нужно относиться очень внимательно. Но гранты в основном разыгрывают среди общественных организаций. И случаются ошибки в отчетах из-за неграмотности, — рассказала Светлана Васильевна.

При этом она подчеркнула, что бюджетные гранты для общественных организаций зачастую являются единственной формой финансирования. И получить целевую субсидию не так просто — идет борьба среди равных, а выбирают лучших.

— И номинанты частенько приходят к нам. Мы совместно осуждаем проекты. Есть немало примеров, когда мы направляем письма поддержки общественных организаций, — отметила Ашихмина.

Остался ли Сергей Гробок президентом бердской федерации бокса, она не знает, поскольку организация аттестована в областном министерстве спорта. У городского ОФКиС нет никаких полномочий влиять на деятельность общественной организации.

За чей счет боксерский зал?

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», весной 2018 года открылся после ремонта спортзал для занятий боксом на территории бывшего бердского санатория. К этому приложили руку мэрия Бердска, предприниматель Николай Пономарев и президент местной боксерской федерации Сергей Гробок. Зал рассчитан на тренировки 100 детей.

-Все средства сюда вкладывали — и личные, и спонсорские. Очень помогла субсидия от минрегионполитики. Мы все очень рады! Зал просторный, светлый. В перспективе здесь планируем создать многофункциональный дом спорта. Наверху будет гостиница, будем проводить сборы. У нас с трех сторон море, пляжи и хвойный лес. Есть все условия для тренировок и на свежем воздухе. К нам уже на практику едут 2 студента колледжа Олимпийского резерва, они мастера спорта. Сейчас у них преддипломная практика будет, а потом будут здесь работать. Будем возрождать бокс в Бердске! — заявил на церемонии открытия Гробок.