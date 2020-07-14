«Приходи ко мне дружок»: Сияющая 71- летняя Алла Пугачева выложила в сеть игривое летнее фото

71- летняя Алла Пугачева в своем instagram выложила новое солнечное фото. на нем она поставила игривую подпись:
У меня есть свой лужок,приходи ко мне дружок.🌿
Максим Галкин поспешил оставить свой комментарий:
maxgalkinru — Дружок уже в пути
И Николай Басков не смог пройти мимо такого приглашения и написал:
Поклонники так же восхитились свежестью лица и солнечной улыбкой Аллы Борисовны. Многие поспешили написать восторженные отзывы:
maribolya_- Вы в такой форме постоянно 👍🏻как вы себя поддерживаете в Ваши годы ,стройненькая ,красивая 😍
allapugacheva_prima — Какая же вы естественная, солнечная, очень красивая 😊☀❤