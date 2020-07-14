14.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Красота / Общество

«Приходи ко мне дружок»: Сияющая 71- летняя Алла Пугачева выложила в сеть игривое летнее фото

12:01 14.07.2020 Фото: https://www.instagram.com/alla_orfey/
1

Поклонники восхитились свежестью лица и солнечной улыбкой Аллы Борисовны.

Приходи ко мне дружок: Сияющая 71 летняя Алла Пугачева выложила в сеть игривое летнее фото
Алла заметно похорошела под летними лучами солнца

71- летняя Алла Пугачева в своем instagram выложила новое солнечное фото. на нем она поставила игривую подпись:

У меня есть свой лужок,приходи ко мне дружок.🌿

Максим Галкин поспешил оставить свой комментарий:

maxgalkinru — Дружок уже в пути
И Николай Басков не смог пройти мимо такого приглашения и написал:
nikolaibaskov -Э, просто скажи , где ты находишься
Поклонники так же восхитились свежестью лица и солнечной улыбкой Аллы Борисовны. Многие поспешили написать восторженные отзывы:
maribolya_- Вы в такой форме постоянно 👍🏻как вы себя поддерживаете в Ваши годы ,стройненькая ,красивая 😍
allapugacheva_prima — Какая же вы естественная, солнечная, очень красивая 😊☀❤
Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ну хороша же для своих годов?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что можно и нельзя делать в важный период рассеивающей Луны до 19 июля 2020 года
13:22 14-07-2020
Что можно и нельзя делать в важный период рассеивающей Луны до 19 июля 2020 года
Бердск«Отгрыз ночью курице зад - придется ее зарубить»: чужой енот в ошейнике после ночной охоты трое суток обитает на чердаке в частном доме Бердска
13:07 14-07-2020
«Отгрыз ночью курице зад - придется ее зарубить»: чужой енот в ошейнике после ночной охоты трое суток обитает на чердаке в частном доме Бердска
БердскРозыск: 12-летний Даниил Цедилин в цветных пляжных шортах пропал в Бердске
13:07 14-07-2020
Розыск: 12-летний Даниил Цедилин в цветных пляжных шортах пропал в Бердске
БердскИ рыба, и мясо в Бердске!
13:01 14-07-2020
И рыба, и мясо в Бердске!
Кому запретил работать, а кому разрешил с 13 июля 2020 в Новосибирской области губернатор Травников. Постановление №168-п
13:00 14-07-2020
Кому запретил работать, а кому разрешил с 13 июля 2020 в Новосибирской области губернатор Травников. Постановление №168-п
БердскЕсть повод обратиться к врачу в Бердске
12:53 14-07-2020
Есть повод обратиться к врачу в Бердске
Андрей Разин похудел уже на 40 кг. В меню сельдь, картофель и огурцы
12:50 14-07-2020
Андрей Разин похудел уже на 40 кг. В меню сельдь, картофель и огурцы
БердскДо 10 тыс руб. на детей до 18 лет могут получить безработные из многодетных семей в Бердске
12:45 14-07-2020
До 10 тыс руб. на детей до 18 лет могут получить безработные из многодетных семей в Бердске
БердскГазета "Курьер.Среда.Бердск" возобновляет выпуск с 29 июля 2020. Покупайте свежий номер!
12:38 14-07-2020
Газета
РАСЦЕНКИ на печать агитационных материалов ООО «АРК-СЕРВИС»
12:28 14-07-2020
РАСЦЕНКИ на печать агитационных материалов ООО «АРК-СЕРВИС»