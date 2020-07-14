Гороскоп на всю неделю с 13 — 19 июля 2020 года: Неделя станет успешной для примирения с родными, друзьями, близкими

На работе больше всего повезёт пробивным, отчаянным и уверенным в себе

Период с 13 по 19 июля 2020 года станет успешным для примирения с родными, друзьями, близкими. Удача будет улыбаться тем, кто не умеет таить обиды. На работе больше всего повезёт пробивным, отчаянным и уверенным в себе.

Овен

Овнам стоит уделять больше внимания отношениям с любимыми. Они требуют движения, развития и перемен. А возможно, и радикальной смены «актёрского состава». Неделя благоприятна для новых проектов.

Телец

На работе возможны перемены в составе коллектива. Новый сотрудник может начать ухаживать. Нужно будет сразу определиться, стоит ли этому ухажёру уделять внимание или лучше поискать себе другого.

Близнецы

Первая половина недели хороша для того, чтобы открыть вклад или начать копить деньги. А во второй половине сделать себе что-то приятное. Например, купить обновку или украшение, о котором давно мечтали.

Рак

Ракам придётся поднапрячься. Само делаться ничего не будет. Зато оставшееся от труда время можно заслуженно наслаждаться бездельем. В крайнем случае, провести свободное время за посиделками с друзьями на природе.

Лев

Интуитивно Лев будет знать, как поступить лучше. Но его будто кто-то будет уводить от верного решения. Необходимо чаще уединяться, чтобы прислушаться к своим желаниям и внутреннему голосу. Удача будет на стороне Львов.

Дева

Подходящий момент, чтобы планировать и организовывать отпуск. Девы смогут составить наилучший маршрут и подобрать место отдыха, не перетруждаясь. Отправиться в путешествие лучше в конце месяца. Появится немало вопросов в любовной сфере.

Весы

Среда и суббота – наилучшие дни, чтобы поговорить о наболевшем с близкими. Именно в эти дни они будут максимально внимательны. В воскресенье стоит сходить развлечься, сменить обстановку, зарядиться новыми эмоциями.

Скорпион

Идея, не дающая Скорпионам покоя, требует немедленной доработки. Будет лучше, если они воплотят её в жизнь до пятницы. Так Скорпионы смогут обойти соперников и выйти победителями, а также получить денежное вознаграждение.

Стрелец

Стрельцы с лёгкостью найдут нужные слова и подход к любому человеку. Нужно использовать этот шанс, чтобы наладить или завести отношения, договориться или получить желаемое. В конце недели возможна судьбоносная встреча из прошлого.

Козерог

Звёзды советуют Козерогам проводить больше времени с семьёй. Если есть возможность – лучше взять отпуск и отправиться дружной компанией на природу, поближе к воде. Важно уметь выслушать близких, и дать нужный совет вовремя.

Водолей

Нестабильный эмоциональный фон Водолеев то и дело будет заставлять их менять мнение и отвлекаться. Поэтому в этот период лучше не браться ни за что серьёзное. Успокоиться и прийти в себя поможет медитация и йога.

Рыбы

Для Рыб неделя станет временем удачных совпадений и чудес. Однако для этого их желания должны быть из разряда реальных. Луну с неба, к сожалению, достать не получится, а вот наладить отношения с детьми или второй половинкой вполне возможно.

Источник: rsute.ru