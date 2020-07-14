РАСЦЕНКИ на печать агитационных материалов ООО «АРК-СЕРВИС»

На изготовление печатных агитационных материалов для зарегистрированных кандидатов при проведении избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва и выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва в единый день голосования 13 сентября 2020 года.