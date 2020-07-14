Не откладывай на потом



Мы всегда откладываем походы к врачу на потом. Тянем до последнего и ждем, когда организм станет молить о помощи, когда какой-либо орган или система откажется верно функционировать. Ведь всегда можно выпить «золотую таблетку», и неприятные симптомы исчезнут. Однако почти любую болезнь можно предупредить, если вовремя узнать о начале ее развития, поэтому в свободное время постарайтесь посетить специалистов по всем интересующим вас направлениям.

