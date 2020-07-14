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Розыск: 12-летний Даниил Цедилин в цветных пляжных шортах пропал в Бердске

13:07 14.07.2020 Фото: vk.com
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Даниил ушел гулять 13 июля и не вернулся. Может находиться в подъездах, магазинах, ТЦ. Особые приметы: рост 140 см., глаза серо-голубые.

Розыск: 12 летний Даниил Цедилин в цветных пляжных шортах пропал в Бердске
Цедилин Даниил Артемович, 09.02.2008 гора рождения

Пропал: Цедилин Даниил Артемович, 09.02.2008 гора рождения

Особые приметы: рост 140 см., глаза серо-голубые.

Был одет: серая футболка, цветные пляжные шорты, голубые кроссовки с оранжевыми полосками, поясная сумка.

Даниил ушел гулять 13 июля и не вернулся. Может находиться в подъездах, магазинах, ТЦ.

Всех, кто видел или знает местонахождение Даниила, просят сообщить в полицию – 102 (мобильный телефон) или 30023 (стационарный телефон). Также можно сообщить по телефону единой дежурно-диспетчерской службы – 112.

Источник: Администрация города Бердска

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