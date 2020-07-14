«Познакомился с миниатюрной девушкой, а она располнела»: нормально бросить ее за это? Отвечают диванные эксперты

История мужчины взорвала паблик и подняла волну комментариев о том, как выбирать девушку, как худеть и за что мы ценим партнеров.

Споры в комментариях в Подслушано в Искитиме о полных женщинах

Важная особенность большинства споров в комментариях – отсутствие единственно верной точки зрения. В комментариях в «Подслушано в Искитиме» уже вторые сутки идет спор об истории мужчины, чья девушка после длительных отношений располнела и перестала ему нравиться. В комментариях довольно-таки ожидаемо затеялся спор: кто виноват? Мужчина ли, раз ему внешность важнее, чем сходность душ, или девушка, которая перестала за собой следить.

— Познакомился 2.5 года назад с красивой миниатюрной девушкой, характер нормальный она мне нравилась. Мне миниатюрные худышки нравятся, не люблю полных. Но прошел год и она начала полнеть. Как на зло. Ей тактично объяснял, что нужно как то остановить этот процесс. Но не получается у нее. Она меня любит, а у меня из-за ее полноты пропадает к ней интерес. Такие печальные дела. Конечно меня девушки тут будут наверное осуждать ,но пишу как есть, простите, — рассказал мужчина историю 12 июля в Подслушано в Искитиме.

На историю тут же откликнулись девушки, несогласные с такими строгими стандартами красоты:

— Неужто трудно 2 раза в неделю по 15 минут позаниматься с гирей для кроссфита дома, ленивые, — гневно замечает Игорь Спирин. В ответах на его комментарий – настоящая дискуссия о том, что нужно девушке, чтобы похудеть: диеты, обертывания, любящий человек и ведьминские заговоры.

— Физические нагрузки, тем более силовые, ничего не решают. Ну позанимается она, при том, что ест много. Ещё больше булки раздуются. Будут мышцы и жир сверху вдобавок. 80% успеха — дефицит калорий. Сдерживать себя в еде сложнее, чем гирьки тягать, — делится Наталья Степанова.

Ольга Шкаруба также поддерживает автора поста: зачем пытаться принять человека таким, какой он есть, если можно найти сразу худую?

— Ну, я бы тоже не встречалась с жирным, который даже не пытается что-то исправить. Если хочет измениться — у неё получится, если нет — ищи с норм генетикой и быстрым обменом веществ другую бабу, — пишет она. — Если судить по словам автора, она уже продолжительное время ничего не предпринимает. Поэтому либо спортзал вместе, либо если у него все с этим ок, пусть сама ходит, ну либо дороги разойдутся рано или поздно, 2 года не 20 лет, чтобы сильно привыкнуть и жалеть о потерянном времени.

— Взял же ты её хорошую, это с тобой она стала такой полнеть — найди причину! А вообще, на будущее тебе, автор, выбирай жену, познакомившись с тёщей, сто процентов работает! А худая она или полная — это не важно, лишь бы человеком была хорошим! – отвечает Наталья Смирнова автору текста.

— Так ты ей об этом скажи, а не в группе вконтакте, — резонно заявляет Анна Ермак. — Она, может, и жиреет от того, что твоей любви не чувствует. Процесс необратимый — спасет только расставание. Ей стресс похудеть поможет, а ты найдешь себе снова худышку, ну или к этой вернешься, когда уже поздно будет.