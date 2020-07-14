Не исчезающие симптомы болезни после коронавируса

21-летний Джек, заразился COVID-19 в конце января и до сих пор он страдает от одышки и тахикардии.

27-летняя Талия Варга, переболела 3 месяца назад, но она по-прежнему испытывает трудности с дыханием

Три молодых человека, переболевших коронавирусом , рассказали, о сохранившихся после болезни симптомах. Они по-прежнему страдают от постоянной усталости, ужасной одышки и проблем с сердцебиением, несмотря на то, что выздоровели они несколько месяцев, сообщает Daily Mail.

27-летняя Талия Варга, переболела 3 месяца назад, но она по-прежнему испытывает трудности с дыханием. Они говорит, что до сих пор на ее груди лежит бетонная плита.

21-летний Джек, заразился COVID-19 в конце января и до сих пор он страдает от одышки и тахикардии.