«Такие митинги» городу не нужны, заявил мэр Хабаровска Сергей Кравчук

С 9 июля в Хабаровском крае идут несанкционированные протестные акции, которые начались после задержания губернатора Сергея Фургала сотрудниками ФСБ. Главу региона вывезли в Москву и арестовали по обвинению в нескольких убийствах 15 лет назад.

Градоначальник не поддержал протестующих, заявив, что все это противозаконно и опасно для здоровья

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук наконец прокомментировал протестные акции, которые три дня подряд проходят в краевой столице в поддержку арестованного в Москве губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Градоначальник не поддержал протестующих, заявив, что все это противозаконно и опасно для здоровья.

«Такие митинги в городе не нужны. Они противозаконны и пагубно влияют на здоровье всех тех, кто принимает в них участие. Ведь по статистике один носитель коронавируса заражает шестерых-семерых в толпе. Хорошо, если там не было больных, но я в этом не уверен. Поэтому это все называется лишь бы я, а остальные не волнуют. То, что происходит сейчас, — это неразумно и губительно, в первую очередь для своего здоровья», — цитирует Кравчука портал DVhab.

Также Кравчук заметил, что у людей есть законные способы для выражения своего протеста, но не уточнил, какие именно.

Напомним, с 9 июля в Хабаровском крае идут несанкционированные протестные акции, которые начались после задержания губернатора Сергея Фургала сотрудниками ФСБ. Главу региона вывезли в Москву и там арестовали по обвинению в уголовных преступлениях — организации нескольких убийств 15 лет назад. Жители края увидели в аресте губернатора политическую подоплеку, после чего вышли на улицы с протестами. 11 июля в Хабаровске состоялся самый масштабный митинг в истории города, который собрал порядка 30 тысяч человек. Протестующие требовали освободить губернатора и вернуть его в Хабаровский край для справедливого и объективного суда.

Как заявил ранее известный в Хабаровске религиозный деятель Хамза Кузнецов, федеральные власти сами спровоцировали население Хабаровского края на протесты столь грубым задержанием избранного ими губернатора.

Источник: habarov.today