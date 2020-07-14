Классический рецепт приготовления салата «Мимоза» и еще 7 вкусных разновидностей

Мы расскажем о нескольких способах приготовления этого блюда. Если все сделать согласно рекомендациям, то не возникнет никакого сомнения, что перед вами именно салат Мимоза – настолько пушистым и воздушным будет его верхний слой.

Мы расскажем о нескольких способах приготовления этого блюда

Цвет салату придают желтки, измельченные с помощью терки. Они ложатся произвольно неплотным слоем, создавая впечатление, что в тарелку набросали весенних желтых цветов серебристой акации.

Основа салата с годами не меняется, но вот некоторые ингредиенты со временем уходят или добавляются. Обновленное блюдо продолжает пользоваться популярностью, и каждый раз с радостью замечается присутствующими за праздничным столом.

Стоит сделать отступление и напомнить, что для салата подойдет любая рыбная консерва. Основное условие — это масляная заправка консервы. Тогда вкус у салата Мимоза будет ярче и пикантнее.

И так, несколько видов салата Мимоза с некоторыми изысками во вкусе и оформлении.

Салат Мимоза с консервами рецепт классический

Чтобы все было под рукой запасемся:

двумя консервами сайры;

6 морковками;

сыром в количестве 150 г;

7 яйцами;

1 луковицей;



80 г сливочного масла;150 г майонеза.

Готовить начнем с яиц, которые нам нужны в варенном виде. Отвариваем их необходимое количество 10 минут и сразу помещаем под холодную воду. Это позволит моментально их почистить, так как скорлупа будет быстрее отходить от их поверхности.

Желтки и белки подготавливаем отдельно. Белок пойдет первым слоем, следовательно, для его измельчения подойдёт терка с крупными ячейками. Его слегка присаливаем и делаем по нему рисунок майонезом.

Вскрываем консервы и извлекаем из них рыбу. Ее будет легко измельчить вилкой. Полученную рыбную массу кладем поверх майонеза.

Лук режем мелко, как только получается. Если вы считаете, что он содержит много горечи, то не пожалейте времени и поместите его в горячую воду на минуту-две. Из лука формируем очередной слой, умеренно придавливая его, чтобы он совместился с рыбой.

Сливочное масло трем на крупной терке, чтобы получилась стружка. Масло, вынутое из холода, как раз даст нужный эффект. По нему вновь рисуем майонезом.

Поверх него раскладываем тертый сыр, а потом и тертую морковь. По ней рисуем майонезом очередной шедевр. Тертыми желтками притрушиваем салат Мимоза сверху. Убеждаемся, что он прекрасно смотрится, и находим ему место на праздничном столе.

Салат Мимоза пошаговый рецепт с тунцом

Его удобно будет готовить по будням на ужин. Вам гарантировано скорое приготовление и удовольствие от съеденного. Подавать можно порциями для каждого индивидуально.

По дороге домой захватите:

2 консервы тунца;

майонез -упаковку в 200 гр;

картофелины — 2 шт.;

2 морковки;

4 яйца;



укропа 20 гр.Соль, перец, луковица, наверняка, дома найдутся.

Для начала отварим овощи и яйца. Принцип укладки остается прежним – слоями. Для этого на посудину с плоским дном ставим специальное кольцо бля поддержания формы.

В него высыпаем нашинкованный слегка присоленный картофель. Его стоит слегка поперчить. На этом же слое редко кладем ряды майонезной сетки.

Извлеченную из банки рыбу вилкой превращаем в рыхлую массу и укладываем в ту же форму. Теперь можно укладывать лук. Не забываем по всей поверхности точечно добавить майонез.

Нашинкованную отваренную морковь выкладываем на лук, выравниваем поверхность и рисуем на ней сетку майонезом.

Белки измельчаем на терке с небольшими ячейками и притрушиваем ими салат сверху. На них накладываем узор из майонеза, который должен лечь ровным не сплошным слоем.

Осторожно убираем кольцо и, в качестве украшения, кладем сверху укропные листки. Мелко натертым желтком имитируем весеннее цветение акации. И вот цветущая ветвь мимозы оказывается на вашем столе.

Салат Мимоза с сыром классический рецепт

Сыр придаст салату несколько иной вкус, но эти нотки, скорее, будут ему на пользу.

На этот раз под рукой должны быть:

1 банка горбуши;

2 средних картошки;

2 яйца;

1 отваренная морковь;

100 г сыра;



по 50 г сливочного сыра и сметаны;пучок зеленого лука;соль.

Приготовление:

Отваренные овощи и яйца трем на мелкой терке. При этом, белки от желтков не отделяем. Отдельно смешиваем сливочный сыр и сметану, которые берутся в равных пропорциях. Например, по 2 столовые ложки. Мелко режем зеленый лук.

На плоскую тарелку ставим формовочное кольцо и засыпаем в него тертую морковь. Присаливаем и делаем рисунок типа сетки из сливочного соуса. На него сыплем зеленый лук.

Лук покрываем слоем соуса и в него выкладываем размятую вилкой горбушу. В свою очередь, горбуша накрывается слоем картофеля. Его следует чуть-чуть присолить. А уж потом сыпать тертое яйцо. В этот раз салат Мимоза будет украшен сыром, натертым на некрупной терке. Теперь можно снять кольцо и украсить салат розочкой из отваренной моркови и зелени.

Салат Мимоза с рисом пошаговый рецепт

В этом рецепте рис заменит картофель, что сделает салат менее тяжелым и придаст ему иной вкус.

Продукты:

сайра в масле или сардина 200 г;

рис — 200 г;

яиц — 4 шт;

масла сливочного — 100 г;

луковица;

150 г сыра;



яблочный уксус — 2 ст. ложки;200 мл майонеза;1 луковица;сахар, соль;огурец, зеленый лук (для праздничной сервировки).

Готовку начнем с маринада для лука.

За основу возьмем две столовых ложки уксуса, 1 чайную — сахара и четверть ложки соли. Все это смешаем и добавим крутого кипятка столько, чтобы нарезанный лук был покрыт полностью. Мариноваться лук будет 10-15 минут.

Возможно, такой лук в салате кому-то покажется лучше, чем обычный — горький.

С открытой консервы сливаем всю жидкость и измельчаем ее содержимое вилкой. Также подготовим сыр и яйца, отделив белок от желтка. При этом белок трется на крупной терке, а для желтка подойдет мелкая.

Подготовленные продукты укладываем слоями – горкой. Таким образом, внизу салата Мимоза окажется отварной рис, покрытый майонезом. Давленную рыбу укладываем сверху и присыпаем маринованным луком. На лук выливаем майонез и разравниваем по всей поверхности. На него высыпаем измельченный на терке белок и чуть добавляем майонеза. Сверху посыплем стружку сливочного масла.

Все это посыплем тертым сыром, который также смажем майонезом. Лопаточкой подравняем горку из салата Мимоза и придадим ей желтый цвет тертым желтком. Картину дополнит зеленый цвет огурца, который режется полукольцами и выкладывается по кругу.

Салат Мимоза с красной рыбой

Рыба будет взята не из консервов, а приготовлена собственноручно методом запекания.

Для этого приобретите лосось свежезамороженный;

сыра 100 грамм;

отварите 6 яиц и одну крупную морковь.



Подготовьте половину луковицы;несколько веточек укропа;майонез;соль и перец.

Приготовление:

Кусочек красной рыбы промыть и просушить полотенцем. Затем надо его посолить, поперчить и смазать растительным маслом. Поставить на 25 минут в духовку, разогретую до 180 градусов. Остудить. Вынуть все косточки и измельчить.

Яйца, отелив желтки от белков, натереть на терке. Натертый белок делим на две части и одну из них отправляем на дно формовочного кольца, установленного на плоской тарелке. Затем его солим, перчим и смазываем майонезом.

В дальнейшем слои майонеза и его количество можете регулировать по собственному вкусу.

Трем на терке морковь, которая пойдет следующим слоем. Ее так же перчим и солим, а после покрываем сеточкой майонеза.

Берем сыр и трем на не очень крупной терке. Стружкой посыпаем морковный слой. Все это немного приминаем ложкой, чтобы масса стала плотнее, и льем майонез, делая сеточку.

На него укладываем рыбу. Посыпаем ее луком и укропом. Желтки, натертые на мелкой терке, отправляем в форму, оставив часть для присыпки. Этот слой так же солится, перчится и промазывается майонезом. Сверху все это посыпаем оставшимся белком, который также присаливаем и перчим. Равномерно промазываем майонезом и выравниваем слой лопаточкой.

Теперь салат Мимоза можно украсить веточкой укропа и тертым желтком, который мы специально оставили для этой цели.

Салат Мимоза с рисом вместо ужина

Рецепт в исполнении очень прост, поэтому им можно воспользоваться, чтобы накормить семью вечером после работы, когда нет сил стоять долго у плиты. В этом случае разрешается смешивать все продукты.

А их будет не так много:

250 г отварного риса;



1 банка сардин;0,5 луковицы средней величины;2 яйца;соль, перец;майонез.

Начинаем готовить.

Для этого к отваренному и остуженному рису добавляем рыбу, предварительно размятую вилкой. Как можно мельче шинкуем лук и добавляем его в нашу смесь. Лук стоит вымочить в маринаде с уксусом, чтобы не было горечи.

Отваренные яйца режем кубиками, оставив один желток для украшения. Остальное перчим и солим. Добавляем майонез и смешиваем все до однородной массы. Выкладываем салат на тарелку и посыпаем тертым желтком.

Салат Мимоза с яблоками простой рецепт

Яблоки придают салату очень оригинальный вкус и многим этот вариант нравится гораздо больше остальных. Тем более, что яблоко делает салат сочнее и не предполагает много майонеза.

Необходимые продукты:

200 г сардин в масле;

2 яблока;

яиц — 4 шт.;

картошки — 4 шт.;

луковица



3 небольших моркови;майонез.

Готовить будем так:

Отварим и почистим овощи. На крупной терке измельчим белки отваренных яиц, картофель, яблоки. Морковь трем на мелкой терке. Подготовим лук, мелко порезав его. А сардины разомнем вилкой.

Все это находится пока в отдельных емкостях. А укладывать салат начнем с картофеля. Его отправим в формовочное кольцо. Следом рыбу с луком. Сверху выложим яблоки и сделаем на них сеточку из майонеза. Следующим этапом сборки салата станет слой белков, который солится и перчиться. Его также сдабривают майонезом.

Теперь идет морковь, к тому же, сверху промазанная майонезом. На этот слой укладывают украшения из тертых желтков, моркови, укропа и зеленого лука.

Салат Мимоза с горбушей

Это классический салат – сытный и питательный. Им одним можно достаточно на долго утолить аппетит.

Он состоит из:

3 клубней картофеля;

2 морковок;

5 яиц;

2 банок горбуши в масле;

пучка зеленого лука;

150 г майонеза;

соли, перца;



2-3 веточек укропа.

Приготовление:

Готовить начнем с того, что отварим картофель в соленой воде, морковь и яйца. Все это очистим и натрем на терке. Причем, в яйцах отделим белок от желтка. Возьмем крупную терку, и измельчим на ней картофель и белки. В салатницу начнем выкладывать послойно все его составляющие, начиная с картофеля. Его чуть-чуть подсаливаем и смазываем майонезом.

Кстати, майонез хорошо разравнивать силиконовой лопаткой, так как к ней не прилипают частицы продуктов.

Слив лишнее масло с консервы, рыбу давят вилкой. Это следующий слой салата. По нему распределяют зеленый лук и майонез.

Следом пойдет морковь, натертая на мелкой терке. На ней рисуем майонезную сетку. И присыпаем белком. Укладываем сверху веточку укропа и вокруг нее распределяем желток, чтобы получилась картина весеннего цветения желтой акации.

Источник: thequestion