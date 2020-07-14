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Убила крыша 64-летнего мужчину в квартире дома в Железнодорожном районе Новосибирска. Возбуждено уголовное дело

16:54 14.07.2020 Фото: МЧС по НСО
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Подрядная организация планировала проводить ремонт вентиляционной шахты. Накануне работники привезли строительные материалы и сложили на чердаке дома. 14 июля кровля обрушилась и задавила мужчину.

Убила крыша 64 летнего мужчину в квартире дома в Железнодорожном районе Новосибирска. Возбуждено уголовное дело
Под завалами было обнаружено тело 64-летнего мужчины

Железнодорожным следственным отделом следственного управления СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, 14 июля 2020 года в следственные органы поступило сообщение о том, что по адресу: Владимировский спуск, 2 в доме на втором этаже произошло обрушение потолочных перекрытий. Под завалами было обнаружено тело 64-летнего мужчины. На место происшествия незамедлительно выехал следователь СКР для установления всех обстоятельств произошедшего. В ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что подрядная организация планировала проводить ремонт вентиляционной шахты. С этой целью организацией были привезены строительные материалы и складированы на чердаке указанного дома. Опрошенные соседи пояснили, что накануне ночью слышали грохот в месте обрушения, однако внимания не придали, и лишь на утро обнаружили завалы.

В настоящий момент на месте работают следователи и следователи-криминалисты СКР. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели произошедшего.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

Источник: СУ СКР по НСО

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