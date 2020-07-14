«Бросимся под трактор»: дачники опасаются перевозки мусора на новый полигон по дороге СНТ «Марьин лог» Бердска

Возмущению по поводу свалки нет предела у жителей СНТ микрорайона «Марьин Лог»

Вопрос о предполагаемом строительстве свалки между Бердском и Искитимом волнует жителей региона до сих пор.

В настоящее время в 100 м от кладбища Бердска и в 1 км от ближайших садовых обществ на землях Искитимского района ведется строительство. Люди возмущены и обеспокоены. Те, кто приобрел ближайшие земельные участки в микрорайоне Марьин Лог не знают, что им делать, ведь, вонь со свалки пойдет на их участки.

Жители округи во главе с председателем СНТ микрорайона «Марьин Лог» рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что они думают о возможном строительстве и возведении свалки вблизи бердского кладбища и их земельных участков.

Как рассказал председатель СНТ микрорайона «Марьин Лог» Вячеслав Конов, все садоводы настроены решительно и намерены открыто выражать свою позицию.

— О свалке я узнал ещё год назад от администрации. Говорили, что это будет мусороперабатывающий завод, но как выяснилось, не просто мусороперерабатывающий завод. Насколько я знаю, будут загрязнения с отходов производства. Я возмущен. У себя на огороде свалку устраивать не серьезно и безответственно перед собой, своими детьми и внуками. Свалка может нести заражение, загрязнение. Это экологическая проблема. Свалка является катастрофой местного, но очень хорошего масштаба. Садоводы возмущены до глубины души и сказали, что если возникнет более серьезная ситуация по тому же строительству дороги, то они готовы всеми силами бросаться на трактор. Что касается строительства дороги, то я слышал, что существует якобы, какое-то соглашение между Голубевым и председателем Марьиного Лога. Как мне сказали геодезисты, то карту с дорогой рисовали люди далекие от картографии и геодезии, — сообщил Вячеслав Владимирович 14 июля.

Связавшись с директором компании ООО «Полигон» Денисом Шалдовым, мы выяснили, что тот не понимает, о каком строительстве дороги через Марьин Лог идет речь.

— Сейчас много чего говорят. Никакого строительства не планируется. Всё, что сейчас происходит с этим участком, всё делается в рамках закона, — прокомментировал Денис Сергеевич.

Мнения садоводов СНТ микрорайона «Марьин Лог»

Анатолий из микрорайона сказал, что считает высказывание Дениса Шалдова смешным и что людям нужны конкретные разъяснения.

— Это смешно, что осуществляющие деятельность сказали «в рамках закона». Нужны какие-то конкретные разъяснения. Против полигона ТКО не только мы — садоводы. Это касается всего Бердска. Вы только представьте свалка будет каким-то образом обрастать, но это же не Япония, где в городе сделали завод в который направили миллиарды долларов. Это наш полигон, куда будет бросаться всё. В Марьин Лог я живу с 2006 года. Столько было затрат, нам так нравится это место, но это частное партнерство по поводу свалки вызывает огромное возмущение. Может быть это и необходимо, конечно, но это же где-то в отдаленных местах нужно делать, а не так как это выгодно частным людям. Если президент России Владимир Путин говорит о том, что необходимо учитывать мнение наших жителей по поводу экологии, то почему и непонятно как осуществляют это партнерство? В связи с отсутствием знаний рисуют эти дороги, не согласовывают ни с кем. Считаю, что по этому поводу нужно обратиться к президенту России Владимиру Путину, чтобы тот дал получение Андрею Травникову, на каком основании в километре от Марьин Лог делается свалка. Это уму непостижимо, что в курортном городе возводится свалка, — изъявил Анатолий Юрьевич.

Ибрагим Султанов о строительстве свалки узнал из СМИ. Он категорически против мусора, готов идти и бороться до конца.

— Очень отрицательно я отношусь к строительству полигона ТКО вблизи Бердска. Место выбрано не удачно во всех отношениях, так как близко расположено к городу, жилым домам, дачному сообществу. Думаю, что это полностью не разумное решение. Есть же много вариантов, где и как могла разместиться свалка. Ещё настораживает то, что это делается скрытно, не учитывая мнения людей. У меня здесь живут дети, растет внук и происходящее не очень-то нравится. В первую очередь страдает экология. Мусор будет вываливаться на землю и это будет уходить в грунтовые воды, а эту воду мы будем пить. Могу предположить, что учитывая наше российское разгильдяйство никакой сортировки мусора не будет. Будут ввозиться ртутные лампы, тяжелые металлы. Ситуация с раком и онкологией далеко не лучшая в регионе. Ради наживы предпринимателей страдаем будущем наших детей и внуков. Это вообще ужас! Я не садовод, просто люблю отдыхать на природе. Буквально в прошлом году в микрорайоне Марьин Лог я начал строить небольшой дом и тут такая новость, которая ставит абсолютный крест во всяком случае, над будущем этого микрорайона. Я готов выйти на любой пикет, подписать любые бумаги. Готов встать перед администрацией. Уже подписал петиции. Я готов «идти до конца». Надеюсь, что у властей появится благоразумие. Есть же какие-то пустыри. Пускай тогда вывоз мусора будет экономически дороже, но здоровье людей будет в порядке. Здоровье людей бесценно. В случае, если свалка появится, то я буду продавать участок и сворачивать строительство. Буду строить заново, хотя мне не 20 и не 50 лет. Всё это дается мне тяжело, — рассказал 58-летний житель СНТ микрорайона «Марьин Лог» Ибрагим Борисович.

Вопрос о датах и появлении предполагаемого полигона ТКО вблизи бердского городского кладбища остается открытым.

«Курьер. Среда. Бердск» будет следить за развитием событий и оповещать актуальной информацией жителей города.