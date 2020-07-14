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Вымогатели в кафе на Алтае: Охрана и полиция не может защитить нахлынувших туристов, пишут местные жители в соцсетях

17:45 14.07.2020, Ольга Щенятская Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Если туристов то пускай разводят, не жалко, — пишут некоторые читатели. То есть вы одобряете криминал и вымогательства? — интересуются другие.

Вымогатели в кафе на Алтае: Охрана и полиция не может защитить нахлынувших туристов, пишут местные жители в соцсетях
Об опасности стать жертвой вымогателей в кафе на Алтае предупредил пользователь соцсетей

14 июля в паблике Вконтакте «Подслушано Республика Алтай» появилось сообщение о том, что в одном из кафе люди подходят к посетителям и требуют деньги.

— Анонимно. В поселке Катунь в кафе. Ребята там занимаются вымогательством, подходят к людям человек 10 и требуют деньги. Охрана ни какая и товарищи из правоохранительных органов так скажем, разводит руками. В общем будьте там аккуратнее. Всем хорошего дня, — предостерегает пользователь.

К посту 11 комментариев. Мнения разные.

— Если туристов то пускай разводят, не жалко, — пишет пользователь.

— Интересно, что это за вымогатели нашлись, живу здесь и не чего не слышал про это, чушь какая-то, — возражает другой читатель.

Есть те, кто заступается за приезжих.

— То есть вы одобряете криминал и вымогательства? — интересуется пользовательница.

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