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Победа над ковидом: 72% пациентов с диагнозом COVID-19 выздоровели в Новосибирской области

17:08 14.07.2020
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За весь период эпидемии в Сибири вылечилась от коронавируса 31 тысяча 585 человек, или 58% от общего числа выявленных в СФО случаев.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:
В Новосибирской области уже 72% пациентов с диагнозом COVID-19 выздоровели. Это второй по величине показатель в Сибири. Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) посчитал процент выздоровевших от COVID-19 в регионах Сибирского федерального округа. Данные приводятся по состоянию на 14 июля. В данной статистике учитывается % выздоровевших от общего числа официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в данном регионе СФО. В Новосибирской области доля выздоровевших от коронавируса 14 июля составила 72%. Изменилась позиция в общем рейтинге субъектов федерального округа — Новосибирская область переместилась с 3-го на 2-е место среди регионов СФО с самыми лучшими показателями. Наряду с этим отмечено увеличение прироста доли выздоровевших по сравнению с прошлым периодом — на 8%. По состоянию на 14 июля в СФО все еще лидирует Республика Хакасия, где 74% выздоровевших. Республика Тыва, как и в прошлом периоде, замыкает рейтинг по СФО. Здесь зафиксировано всего 40% случаев выздоровления от общего числа случаев COVID-19 (прирост за неделю составил 3%). Однако по итогам недели Тыва больше не входит в тройку регионов России с наименьшим процентом выздоровевших. Также ни один сибирский регион не входит в общероссийский ТОП-25 по индексу выздоровевших от коронавируса. За весь период эпидемии в Сибири вылечилась от коронавируса 31 тысяча 585 человек, или 58% от общего числа выявленных в СФО случаев. Это 7-е место среди всех федеральных округов. В России данный показатель равен 69%: на сегодняшний день в нашей стране почти 513 тысяч человек излечились от COVID-19.

Победа над ковидом: 72% пациентов с диагнозом COVID 19 выздоровели в Новосибирской области

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