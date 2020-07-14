Выгонит туристов из города-курорта новая мусорная свалка под носом у Бердска, возмущены новосибирцы

Противники полигона ТКО у бердского кладбища ищут аргументы. Они уверены, что место под складирование мусора не соответствует СанПиНам. И предлагают сейчас проверить на нарушения.

После открытия частной свали у бердского кладбища, муниципальный мусорный полигон могут закрыть

Жители Новосибирской области, а не только Бердска, возмущенные строительством новой мусорной свалки у бердского кладбища на территории Искитимского района, продолжают искать аргументы против полигона твердых коммунальных отходов.

— Меня, также как и многих других новосибирцев, возмутило строительство мусорного полигона в 500 метрах от Бердска. Поинтересовалась санитарными нормами при строительстве мусорных полигонов. И не удивилась, что п. 3.2. «размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона 500 м». А если бы в санитарных нормах были 200 м, то и начатое строительство этого полигона приблизилось к Бердску еще на 300 м? — написала 13 июля в «Курьер. Среда. Бердск» Лилия Барковская из Новосибирска.

Она обращает внимание на п.3.1 СанПиН. Там сказано: «при выборе участка для устройства полигона ТБО (ТКО) следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности. Не допускается размещение полигонов на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников; во всех зонах охраны курортов; в местах выхода на поверхность трещиноватых пород; в местах выклинивания водоносных горизонтов, а также в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений».

— Кто же будет отдыхать в санаториях Бердска? Всем же понятно, что эта вонь и канцерогены будут распространяться не в радиусе 500 м, а задыхаться будут не только в Бердске, но и в Речкуновке и далее. Не знаю всех особенностей вашего милого городка, но все же советую внимательно изучить санитарные нормы. Возможно, можно найти уже сейчас те нарушения, с которыми выдано это разрешение — на строительство свалки, — высказалась Лилия.

Активист Наталья Слесарева, протестующая против сооружения полигона, заявляла, что дома в Юго-Восточном микрорайоне Бердска находятся ближе, чем разрешено СанПиНами. И если понадобиться, готова измерить расстояние.

У экспертов тоже неоднозначное отношение к будущему полигону под носом у Бердска. С одной стороны, современное предприятие с сортировкой мусора — это шаг вперед, который позволит закрыть нынешнюю мусорную свалку. С другой — и у специалистов есть масса вопросов к начавшейся стройке. Об этом — в ближайшее время.

Что говорит санитарный закон

В феврале 2018 года Росстандарт зарегистрировал свод правил для проектирования, размещения и эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов, которые разработало Министерство строительства и ЖКХ России. В них учтены в том числе все действующие для мусорных свалок санитарные нормы.

Из них следует, что полигон ТКО не должен располагаться ближе, чем на 500 метров к жилым домам. А роза ветров, о которой неоднократно говорили противники свалки, действительно должна учитываться.

официально

5. Требования к размещению полигонов твердых коммунальных отходов

5.1 При проектировании, строительстве, реконструкции, консервации, прекращении эксплуатации и рекультивации полигонов ТКО учитываются климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности.

5.2 Полигоны ТКО размещаются за пределами городов и других населенных пунктов в соответствии с требованиями СП 42.13330 и СанПиН. 2.1.4.1110. Минимальное расстояние от полигона до селитебной зоны – 500 м. Размер санитарно-защитной зоны полигона ТКО определяется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

5.3 Площадь участка, отводимого под полигон ТКО, рассчитывают из условия срока его эксплуатации не более 25 лет.

5.4 Устройство полигонов ТКО на просадочных грунтах допускается при условии полного устранения просадочных свойств грунтов.

5.5 Площадка, предназначенная под размещение полигонов ТКО, должна отвечать следующим требованиям:

— иметь грунтовые условия, характеризующиеся однородностью геологического строения в пределах всей площадки;

СП 320.1325800.2017

— иметь гидрогеологические условия, характеризующиеся залеганием водоносных слоев на глубине не менее 5 м;



— отметка основания ложа полигона должна находиться на 2 м выше расчетного горизонта грунтовых вод.

5.6 Участок для размещения полигона ТКО должен быть не затопляемым или не подтапливаемым.

5.7 Участок для размещения полигона ТКО следует располагать на ровной территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земель и открытых водоемов.

5.8 Участок для размещения полигона ТКО следует располагать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к муниципальным образованиям и рекреационным зонам.

5.9 Не допускается использовать под полигоны ТКО заболоченные земельные участки и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей.

5.10 Допускается размещение участка под полигоны ТКО на территории оврагов, начиная с их верховьев, при обеспечении требования по организации сбора и удаления поверхностного стока путем устройства перехватывающих каналов для отвода вод в открытые водные объекты.

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 мая 2001 г. N№16 «О введении в действие санитарных правил» (вместе с СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»). Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 июля 2001 г. Регистрационный №2826.

1.2. Требования настоящих правил являются обязательными для соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, деятельность которых связана с проектированием и эксплуатацией полигонов для твердых бытовых отходов.

2.4. На полигоны твердых бытовых отходов принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3 — 4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами. Список таких отходов согласовывается с центром госсанэпиднадзора в территории (далее территориальным ЦГСЭН).

2.7. Прием трупов павших животных, конфискатов боен мясокомбинатов на полигоны твердых бытовых отходов не допускается.

2.8. На полигоны твердых бытовых отходов осуществляется прием твердых отходов лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) в соответствии с правилами сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.

2.9. На полигонах не разрешается сбор вторичного сырья непосредственно из мусоровозного транспорта. Сортировка и селективный сбор отходов допускаются при соблюдении санитарно-гигиенических требований.

3.3. Участок для устройства полигона ТБО должен отводиться в соответствии с утвержденным генеральным планом или проектом планировки и застройки города и его пригородной зоны. Полигон для твердых бытовых отходов желательно размещать на ровной территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод земельного участка под полигоны ТБО на территории оврагов, начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление талых и ливневых вод путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы.

3.4. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии гигиеническим требованиям выбранного участка для устройства полигонов ТБО выдает территориальный ЦГСЭН.

3.8. С учетом объема годовых атмосферных осадков, испарительной способности почв и влажности складируемых ТБО учитывается возможность образования в их толще жидкой фазы — фильтрата.

Согласно Строительным нормам и правилам СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ запрещается размещение полигонов для твердых бытовых отходов и неутилизированных промышленных отходов.

Первый заместитель Министра здравоохранения РФ Г. Г.Онищенко.