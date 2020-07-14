Несовершеннолетнюю велосипедистку сбила иномарка на пешеходном переходе в Бердске
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Несовершеннолетнюю велосипедистку сбила иномарка на пешеходном переходе в Бердске

5:26:407/14/2020
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Девочка не спешилась, переправляясь через переход, но в ДТП, по заявлению её матери, к счастью, не пострадала.

Инцидент произошёл на пешеходном переходе Т-образного перекрёстка улиц Боровая и Павлова сегодня, 14 июля, днём. Юных велосипедистов было трое – мальчик и две девочки. О схеме произошедшего сайту «Свидетель» поведала мать той велосипедистки, которая, по словам аварийного комиссара Евгения Ненашева, оказалась сбитой.

Судя по монологу матери, картина получается следующей. Первая юная велосипедистка преодолела переход вполне успешно, при этом она не спешилась, как того требуют правила дорожного движения, и как это сделал следовавший за ней паренёк.

Ехавшая последней в колонне несовершеннолетняя поклонница двухколёсного транспорта, по словам её матери, повторила ошибку первой. Она не слезла с велосипеда, и в результате произошло то, что не могло не произойти.

К счастью, водитель автомобиля, подъехавший к переходу, вовремя среагировал и применил экстренное торможение. Следы касания велосипеда с иномаркой отсутствуют. Все три велика, лежащие у места происшествия, визуально исправны.

От комментариев прессе обе стороны инцидента отказались. Мама несовершеннолетней велосипедистки сказала сайту «Свидетель», что взаимных претензий у сторон нет, а дочь за нарушение ПДД она непременно накажет дома.

О принятых мерах сотрудниками ГИБДД к участникам происшествия в виду их отсутствия на месте мы обязательно сообщим дополнительно.

Справка из ПДД: Если возникла острая необходимость пересечь дорогу, то правила разрешают велосипедистам воспользоваться пешеходным переходом, но только спешившись. Велосипед нужно вести рядом с собой. Если человек слезает с велосипеда, то он превращается из водителя в пешехода, его юридический статус меняется. И теперь на пешеходном переходе он имеет неоспоримый приоритет.

Источник: svidetel24.info

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