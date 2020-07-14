14.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Уволен с поста главы миграционной службы региона экс-начальник полиции Бердска Юрий Звягинцев

21:58 14.07.2020 Фото: 54.мвд.рф
0

Полковник Звягинцев подал в отставку по собственному желанию. В СМИ пишут, что управление по вопросам миграции часто обвиняли в коррупции.

Уволен с поста главы миграционной службы региона экс начальник полиции Бердска Юрий Звягинцев
Юрий Звягинцев (на фото — справа) до перехода в начале нулевых в областной главк МВД возглавлял полицию Бердска

Полковник Юрий Звягинцев уволился с поста главы управления миграции ГУ МВД по Новосибирской области по собственному желанию. Ранее в СМИ звучали обвинения сотрудников управления в коррупции.

Врио начальника стала его заместитель Людмила Фоменко, сказано на сайте регионального управления МВД.

Звягинцев руководил Бердским отделом полиции, с 2001 года возглавлял новосибирское управление ГИБДД, позже перешел на работу в УФМС, позже присоединенное к МВД.

В СМИ пишут, что управление по вопросам миграции часто обвиняли в коррупции. На действия сотрудников жаловался общественник Виктор Саморядов, а депутат Госдумы Вера Ганзя просила министра МВД поверить работу управления.

«Мы неоднократно требовали лишь одного: навести порядок с регистрацией мигрантов: не взимать с них денег за те услуги, которые государство оказывает бесплатно. По нашему мнению, все сводилось в конце концов к одному человеку — Звягинцеву. Мы жаловались на него и предыдущему руководству новосибирской полиции и ее новому начальнику Андрею Кулькову», — сказала Ганзя.

В июле начальников ГУ МВД стал Андрей Кульков. Его предшественник Юрий Стерликов был уволен президентом в начале июня. Об его уходе редакции еще в конце апреля сообщали источники в правоохранительных органах.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Устал работать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВыплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет? 87
22:21 14-07-2020
Выплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет?
Реально ли школам с 1 сентября в коронавирус выполнить новые требования Роспотребнадзора? Учителя сомневаются
22:17 14-07-2020
Реально ли школам с 1 сентября в коронавирус выполнить новые требования Роспотребнадзора? Учителя сомневаются
Вымогатели в кафе на Алтае: Охрана и полиция не может защитить нахлынувших туристов, пишут местные жители в соцсетях
22:16 14-07-2020
Вымогатели в кафе на Алтае: Охрана и полиция не может защитить нахлынувших туристов, пишут местные жители в соцсетях
БердскОткрыл все магазины, ТЦ и IKEA губернатор региона Травников с 13 июля. И в Бердске тоже 5
22:15 14-07-2020
Открыл все магазины, ТЦ и IKEA губернатор региона Травников с 13 июля. И в Бердске тоже
БердскКто прославляет Бердск в Википедии? И в ком из 24 героев она сомневается? 18
22:15 14-07-2020
Кто прославляет Бердск в Википедии? И в ком из 24 героев она сомневается?
БердскНовостей о COVID-19 в Бердске нет две недели от главврача Дробинской. В отпуск не ушла, совещание за совещанием в Минздраве 3
22:12 14-07-2020
Новостей о COVID-19 в Бердске нет две недели от главврача Дробинской. В отпуск не ушла, совещание за совещанием в Минздраве
Бердск«Отгрыз ночью курице зад - придется ее зарубить»: чужой енот в ошейнике после ночной охоты трое суток обитает на чердаке в частном доме Бердска 1
22:12 14-07-2020
«Отгрыз ночью курице зад - придется ее зарубить»: чужой енот в ошейнике после ночной охоты трое суток обитает на чердаке в частном доме Бердска
БердскВыплату в 10 000 рублей на детей от 16 до 18 лет включительно попросили лично у Путина 70
22:11 14-07-2020
Выплату в 10 000 рублей на детей от 16 до 18 лет включительно попросили лично у Путина
Не получила выплату от Путина для детей от 3 до 7 лет мать 4 детей из Ульяновска: не хватило одной бумажки 1
22:04 14-07-2020
Не получила выплату от Путина для детей от 3 до 7 лет мать 4 детей из Ульяновска: не хватило одной бумажки
Бердск«Познакомился с миниатюрной девушкой, а она располнела»: нормально бросить ее за это? Отвечают диванные эксперты
22:02 14-07-2020
«Познакомился с миниатюрной девушкой, а она располнела»: нормально бросить ее за это? Отвечают диванные эксперты