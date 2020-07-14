Уволен с поста главы миграционной службы региона экс-начальник полиции Бердска Юрий Звягинцев

Полковник Юрий Звягинцев уволился с поста главы управления миграции ГУ МВД по Новосибирской области по собственному желанию. Ранее в СМИ звучали обвинения сотрудников управления в коррупции.
Врио начальника стала его заместитель Людмила Фоменко, сказано на сайте регионального управления МВД.
Звягинцев руководил Бердским отделом полиции, с 2001 года возглавлял новосибирское управление ГИБДД, позже перешел на работу в УФМС, позже присоединенное к МВД.
«Мы неоднократно требовали лишь одного: навести порядок с регистрацией мигрантов: не взимать с них денег за те услуги, которые государство оказывает бесплатно. По нашему мнению, все сводилось в конце концов к одному человеку — Звягинцеву. Мы жаловались на него и предыдущему руководству новосибирской полиции и ее новому начальнику Андрею Кулькову», — сказала Ганзя.
В июле начальников ГУ МВД стал Андрей Кульков. Его предшественник Юрий Стерликов был уволен президентом в начале июня. Об его уходе редакции еще в конце апреля сообщали источники в правоохранительных органах.