Реально ли школам с 1 сентября в коронавирус выполнить новые требования Роспотребнадзора? Учителя сомневаются

В школе 1400 детей, это две полноценные смены, что гарантирует столпотворение на входе, в раздевалках, в столовой. Выход один — часть уроков перевести в дистанционный формат. А деньги на антисептики и обеззараживатели — это отдельная больная тема.

В школах усилят меры эпидемиологической защиты с учетом ситуации с COVID-19

Постановлением Главного государственного санитарного врача России утверждены особые санитарно-эпидемиологические требования для школ, детских садов и оздоровительных лагерей в условиях распространения коронавируса. Новые правила будут действовать до 1 января 2021 года. К основным требованиям относятся термометрия детей и взрослых и изоляция тех, у кого есть признаки ОРВИ, а также максимальное разобщение детей из разных групп, классов, отрядов.

Запрещается проведение массовых мероприятий «с участием различных групп лиц». В школах за каждым классом должен быть закреплен отдельный кабинет, где будут проходить занятия по всем предметам. Исключение сделано для уроков физкультуры, рисования, труда, физики и химии. Реально ли выполнить эти требования? Выясняла «Учительская газета».

Роман ГОЛУБЕВ, министр образования Карелии:



— Безусловно, все требования необходимо выполнять, это вопрос безопасности детей и работников системы образования. За последние месяцы масочный режим в помещениях общего пользования, бесконтактная термометрия, использование санитайзеров и обеззараживателей воздуха стали привычным делом. Этот комплекс мероприятий уже применяется в дежурных группах детских садов, в рамках проведения ЕГЭ, летней оздоровительной кампании. При этом очень важно, чтобы все участники образовательного процесса и детского отдыха соблюдали разумные правила предосторожности и за пределами летнего лагеря или школы, в противном случае эффективность принимаемых мер будет ниже ожидаемой.

При подготовке к новому учебному году мы планируем проработать все эти вопросы совместно с Роспотребнадзором, руководителями органов управления образованием и образовательных организаций. Придется внести коррективы в традиционный уклад школьной жизни, поработать с расписанием. Главное, что 1 сентября в школах начнется новый учебный год. Я уверен, что любые неудобства компенсируются возможностью живого общения с одноклассниками и педагогами.

Игорь КАРАЧЕВЦЕВ, директор гимназии №166 Санкт-Петербурга, абсолютный победитель конкурса «Учитель года России»-2003:

— Эти требования трудно осуществить. Школа перестает быть школой, где есть душа, радость и сложности общения. А иностранные языки нельзя делить на группы? А внеклассная работа приостанавливается? Нереально выполнить все предписания.

Лилия БУЛАТОВА, директор школы №1 ст. Динской, Краснодарский край, победитель конкурса «Успешная школа»-2017:

— Думаю, в условиях нашей школы это сделать возможно, у нас одна смена. Придется часть классов выводить во вторую. Школам, в которых две смены, выполнить требования нереально. Просто нет столько помещений. Кабинетов в школе много, но часть из них (например, кабинеты иностранного языка) нельзя использовать, так как целый класс туда не сядет. Часть (физика, химия, информатика, технология) тоже выпадает. Оставшихся для всех классов не хватит. Как в этой ситуации будут поступать директора школ, не представляю.

Камалитдин МЕДЖИДОВ, директор школы №19 Махачкалы, Республика Дагестан:

— Для безопасности детей в условиях пандемии, конечно, необходимо придерживаться определенных требований. Но в условиях двух смен и при количестве детей в классах от 25 человек и больше выполнять требования с максимальным разобщением детей практически невозможно. Возникнут проблемы на переменах и в организации питания школьников. Что касается термометрии, рекомендаций по проведению массовых мероприятий, в общем-то, реально.

Екатерина ОГОРОДОВА, учитель года Мурманской области-2016, учитель географии средней школы №19 Заполярного, Мурманская область:

— Выполнить требования Роспотребнадзора нашей, как и многим другим, школе практически невозможно. Не исключаю, что ведомство расшифрует или научит нас, как с этим быть. Например, поможет в составлении расписания, при котором дети не будут встречаться в коридорах в условиях двухсменного обучения. Еще одна проблема — общий для всех участников образовательного процесса гардероб, в котором побывают все школьники.

Наталия КУКУШКИНА, председатель Профсоюза работников образования Череповца, Вологодская область:

— Учителя, работающие в среднем и старшем звеньях, ведут уроки сразу в нескольких параллелях. Большинство из них работают не на ставку, а со значительными перегрузками, а потому любое смещение начала учебного дня повлечет проблемы с составлением расписания, а рабочий день педагога сделает просто бесконечным…

Не понятен для меня и вопрос, где учреждениям брать деньги на закупку специальных средств для санитарной обработки поверхностей, кожных антисептиков, оборудования для дезинфекции воздуха в помещениях. Бюджеты муниципалитетов серьезно пострадали из-за пандемии. Денег нет.

Ирина ШАТСКАЯ, директор школы №1 с углубленным изучением английского языка, Ставрополь:

— Новые требования Роспотребнадзора вызвали много вопросов в моем коллективе. В принципе все верно: на первом месте безопасность детей и учителей. Но мне как руководителю предстоит решить организационные и, самое главное, финансовые вопросы. Возьму только одну позицию — приобретение рециркуляторов воздуха. В моей школе 58 классов, большой спортивный зал, актовый зал, столовая. Стоимость обеззараживателя воздуха рассчитывается из квадратных метров учебного кабинета. В среднем она составляет 14 тысяч рублей. Как за оставшиеся дни до начала учебного года изыскать финансы и все приобрести? Даже если муниципалитет или регион примут решение о закупке необходимого оборудования, это время. Соответственно, праздник 1 сентября и учебный процесс на сегодня под большим вопросом. Безусловно, в нашем городе и регионе предпринимаются все меры, для того чтобы учебный процесс начался, но успеем ли мы в срок? Создадим ли действительно безопасные условия при выполнении всех требований Роспотребнадзора? Не будем забывать, что мы имеем дело с детским коллективом, и удержать в кабинете или на определенных дистанциях в здании школы 1270 учеников, как у нас, проблематично.

Екатерина КАЛИНИНА, директор лицея №9 Новосибирска, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России»-2016:



— Наличие особых правил для образовательных организаций в условиях пандемии вполне оправданно. Но чем более переполнена школа, тем труднее их выполнить. У нас, к примеру, обучаются 1400 детей, это две полноценные смены, что гарантирует столпотворение на входе, в раздевалках, в столовой. Обеспечить навигацию такого количества человек по школе с минимизацией их контактов — сложная логистическая задача. Возможно ли решение? Да, при сокращении количества присутственного времени в школе, то есть перевода части уроков в дистанционный формат. Но кто бы как ни отчитывался об успехах дистанционной кампании весны 2020 года, мы не готовы к качественному (равноценному) замещению традиционных уроков дистанционными.

Виктория СКРИПНИКОВА, учитель истории и обществознания Николаевской школы Елизовского района, Камчатский край:

— Кроме требований, которые реально выполнить в школе (термометрия, обеспечение условий для гигиенической обработки рук), в новых правилах есть установки, которые оторваны от жизни. Например, закрепление за каждым классом отдельного кабинета. В условиях школы, которая учится в две смены, это сделать просто нереально. Кроме того, дети в сельской школе зачастую из многодетных семей. Так что запрет общения между разными классами на переменах, скорее всего, будет бессмысленным.

Конечно, с запретом массовых мероприятий школьная жизнь не будет полноценной, насыщенной. Тем не менее жизнь и здоровье детей — это важно. Но ведь общение детей не прекращается и сейчас, во время самоизоляции. Не прекратится оно, на мой взгляд, и с началом сентября.