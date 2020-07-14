Власти Бердска пригласили руководство кафе «Expromto» на подписание протокола о правонарушениях

При проверке заведения чиновниками горадминистрации совместно с Роспотребнадзором на соблюдение санитарно-противоэпидемических мер, прописанных в постановлении губернатора НСО, выявлено несколько нарушений. Как известно, с 6 июля разрешена работа летних площадок, веранд при стационарных предприятиях общественного питания с соблюдением всех ранее вводимых санитарно-противоэпидемиологических норм. Для проверки исполнения этих самых норм и правил администрацией Бердска, как сообщает пресс-центр мэрии, совместно с Роспотребнадзором организовано проведение контрольных мероприятий на предприятиях общественного питания. Сегодня, 14 июля, были проверены: ресторан «SunRise» (ул. Ленина, 27), бар «Irish Pab Clever» ( ул. Ленина, 29), ресторан «Хочу хинкал» (ул. Ленина, 29) и кафе быстрого питания «Expromto» (ул. Первомайская, 22 к. 1). По итогам рейдовых мероприятий в кафе быстрого питания «Expromto» было установлено отсутствие разведенного рабочего раствора дезинфицирующего средства, термометра и журнала входного контроля. — По данному факту составлено уведомление о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении по части второй статьи 6.3 КоАП РФ. В пунктах общественного питания «SunRise» и «Хочу хинкал», а также в баре «Irish Pab Clever» нарушений требований по соблюдению дополнительных санитарно-противоэпидемических мер выявлено не было, — резюмирует пресс-служба мэрии Бердска. Напомним, что в минувшие выходные сайт «Свидетель» прогулялся по некоторым открывшимся и пока «спящим» «летникам» города. Наша «проверка» не подразумевала наблюдений за исполнением противокоронавирусных мероприятий, однако вызвала ряд вопросов у корреспондента о трудности соблюдения в выходной жаркий день социальной дистанции и масочного режима среди персонала летних веранд и их посетителей. Тем временем, на сегодняшнее утро, по сообщению оперштаба, в Бердске выявлен еще один новый пациент с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 133 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Под медицинским наблюдением находятся 178 жителей города, из них 39 детей.
При проверке заведения чиновниками горадминистрации совместно с Роспотребнадзором на соблюдение санитарно-противоэпидемических мер, прописанных в постановлении губернатора НСО, выявлено несколько нарушений.
Как известно, с 6 июля разрешена работа летних площадок, веранд при стационарных предприятиях общественного питания с соблюдением всех ранее вводимых санитарно-противоэпидемиологических норм.
Для проверки исполнения этих самых норм и правил администрацией Бердска, как сообщает пресс-центр мэрии, совместно с Роспотребнадзором организовано проведение контрольных мероприятий на предприятиях общественного питания.
Сегодня, 14 июля, были проверены: ресторан «SunRise» (ул. Ленина, 27), бар «Irish Pab Clever» ( ул. Ленина, 29), ресторан «Хочу хинкал» (ул. Ленина, 29) и кафе быстрого питания «Expromto» (ул. Первомайская, 22 к. 1).
По итогам рейдовых мероприятий в кафе быстрого питания «Expromto» было установлено отсутствие разведенного рабочего раствора дезинфицирующего средства, термометра и журнала входного контроля.
— По данному факту составлено уведомление о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении по части второй статьи 6.3 КоАП РФ.
В пунктах общественного питания «SunRise» и «Хочу хинкал», а также в баре «Irish Pab Clever» нарушений требований по соблюдению дополнительных санитарно-противоэпидемических мер выявлено не было, — резюмирует пресс-служба мэрии Бердска.
Напомним, что в минувшие выходные сайт «Свидетель» прогулялся по некоторым открывшимся и пока «спящим» «летникам» города. Наша «проверка» не подразумевала наблюдений за исполнением противокоронавирусных мероприятий, однако вызвала ряд вопросов у корреспондента о трудности соблюдения в выходной жаркий день социальной дистанции и масочного режима среди персонала летних веранд и их посетителей.
Тем временем, на сегодняшнее утро, по сообщению оперштаба, в Бердске выявлен еще один новый пациент с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 133 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Под медицинским наблюдением находятся 178 жителей города, из них 39 детей.