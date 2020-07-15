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Упростил получение российского гражданства Путин

09:45 15.07.2020 Фото: pixabay.com
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Но теперь для иностранных граждан и лиц без гражданства, претендующих на гражданство РФ, вводится обязательная дактилоскопическая регистрация.

Упростил получение российского гражданства Путин
Для иностранных граждан и лиц без гражданства, претендующих на гражданство РФ, вводится обязательная дактилоскопическая регистрация

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского гражданства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Иностранцам разрешается получать российское гражданство без отказа от имеющегося. Получить гражданство России в упрощенном порядке могут иностранцы, имеющие хотя бы одного родителя-россиянина, те, у кого супруг или супруга с российским гражданством и кто имеет общих детей в браке, а также постоянно проживающие в России иностранные граждане и носители русского языка.
Кроме того, процедура получения российского паспорта упрощается для граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины, а также для тех, у кого было гражданство СССР, кто проживает в странах, входивших в состав СССР.

Теперь для иностранных граждан и лиц без гражданства, претендующих на гражданство РФ, вводится обязательная дактилоскопическая регистрация.

В апреле правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий иностранцам не отказываться от гражданства при получении российского паспорта. В документе также предлагалось отменить требование
находиться в России в течение трех лет и подтверждать наличие средств для существования для тех, кто был гражданином СССР, проживал или проживает на территориях, входивших в состав Союза.

Источник: РБК

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