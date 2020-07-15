15.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Лишена полномочий «золотая» судья Хахалева после роскошной свадьбы дочери в Краснодарском крае

09:30 15.07.2020 Фото: pixabay.com
1

Согласно сообщениям в социальных сетях и СМИ, на мероприятие было потрачено порядка $2 млн. Для молодоженов выступали специально приглашенные гости Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Вера Брежнева, Николай Басков.

Лишена полномочий золотая судья Хахалева после роскошной свадьбы дочери в Краснодарском крае
Судью решили полномочий за прогулы

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, чье имя не раз упоминалось сначала в связи со свадьбой ее дочери, которая обошлась в $2 млн, а потом — в связи с подлинностью своего юридического диплома, лишена судейских полномочий.

«Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ досрочно прекратила ее полномочия судьи», — сообщили «Интерфаксу» в ВККС.

В понедельник коллегия рассмотрела обращение президиума Совета судей РФ о привлечении члена этого совета Хахалевой к дисциплинарной ответственности за выявленные нарушения. Ранее дисциплинарная комиссия Совета судей обнаружила в действиях Хахалевой признаки дисциплинарного проступка.

«По итогам рассмотрения дисциплинарная комиссия Совета судей РФ единогласно приняла решение о наличии в действиях судьи Хахалевой признаков дисциплинарного проступка», — говорилось в сообщении коллегии.

Речь идет о результатах проверки обращения председателя Краснодарского краевого суда Алексея Шипилова в отношении его подчиненной Хахалевой.

В свою очередь информированный источник сообщил агентству «Интерфаксу», что Хахалеву заподозрили в прогулах. «В ходе проверки было установлено, что судья некоторое время назад находилась за пределами РФ. Однако в табеле учета рабочего времени за тот же период были сделаны отметки о присутствии ее на рабочем месте», — сказал источник.

Резонансная свадьба дочери Хахалевой

Летом 2017 года получила широкий общественный резонанс свадьба дочери Хахалевой, которая состоялась в резиденции «Галич-Холл» в Краснодаре. Согласно сообщениям в социальных сетях и СМИ, на мероприятие было потрачено порядка $2 млн. Для молодоженов выступали специально приглашенные гости Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Вера Брежнева, Николай Басков.

Параллельно с этим была поставлена под сомнение достоверность диплома о высшем юридическом образовании судьи Хахалевой, выданного, как тогда сообщалось, Тбилисским государственным университетом.

Позднее Совет судей Краснодарского края, а также проводившие проверку компетентные органы пришли к заключению, что публикации в СМИ о судье Хахалевой, ее поддельном дипломе и «золотой» свадьбе в Краснодаре не соответствовали действительности.

Осенью 2018 года пленум Верховного суда РФ исключил Хахалеву из президиума Краснодарского краевого суда. Судья также покинула должность председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда.

Источник: Интерфакс

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Справедливо?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЗапускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»
11:12 15-07-2020
Запускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»
БердскУтроили игру в паровозик Lexus RX, Toyota Passo и Mitsubishi Delica у поворота на Новый поселок Бердска
11:09 15-07-2020
Утроили игру в паровозик Lexus RX, Toyota Passo и Mitsubishi Delica у поворота на Новый поселок Бердска
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
11:06 15-07-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
Как реагирует на митинги в Хабаровске Путин, рассказал Песков
10:52 15-07-2020
Как реагирует на митинги в Хабаровске Путин, рассказал Песков
Закон о запрете однополых браков и усыновлении детей такими парами принимают в России
10:39 15-07-2020
Закон о запрете однополых браков и усыновлении детей такими парами принимают в России
Мощнейшая магнитная буря 15 июля 2020 года: 9 способов сохранить здоровье метеозависимым в этот опасный день 3
10:30 15-07-2020
Мощнейшая магнитная буря 15 июля 2020 года: 9 способов сохранить здоровье метеозависимым в этот опасный день
БердскТребуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru
10:22 15-07-2020
Требуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru
Павел Прилучный поехал на море с Мирославой Карпович 1
10:17 15-07-2020
Павел Прилучный поехал на море с Мирославой Карпович
Смерчи, ураганы и снег летом - ужасы и аномалии непогоды накрыли Черноморское побережье, Красноярск, Саратов. Катаклизмы идут в Сибирь?
10:15 15-07-2020
Смерчи, ураганы и снег летом - ужасы и аномалии непогоды накрыли Черноморское побережье, Красноярск, Саратов. Катаклизмы идут в Сибирь?
Самые благоприятные дни для свадьбы в августе 2020
10:00 15-07-2020
Самые благоприятные дни для свадьбы в августе 2020