Лишена полномочий «золотая» судья Хахалева после роскошной свадьбы дочери в Краснодарском крае

Согласно сообщениям в социальных сетях и СМИ, на мероприятие было потрачено порядка $2 млн. Для молодоженов выступали специально приглашенные гости Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Вера Брежнева, Николай Басков.

Судью решили полномочий за прогулы

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, чье имя не раз упоминалось сначала в связи со свадьбой ее дочери, которая обошлась в $2 млн, а потом — в связи с подлинностью своего юридического диплома, лишена судейских полномочий.

«Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ досрочно прекратила ее полномочия судьи», — сообщили «Интерфаксу» в ВККС.

В понедельник коллегия рассмотрела обращение президиума Совета судей РФ о привлечении члена этого совета Хахалевой к дисциплинарной ответственности за выявленные нарушения. Ранее дисциплинарная комиссия Совета судей обнаружила в действиях Хахалевой признаки дисциплинарного проступка.

«По итогам рассмотрения дисциплинарная комиссия Совета судей РФ единогласно приняла решение о наличии в действиях судьи Хахалевой признаков дисциплинарного проступка», — говорилось в сообщении коллегии.

Речь идет о результатах проверки обращения председателя Краснодарского краевого суда Алексея Шипилова в отношении его подчиненной Хахалевой.

В свою очередь информированный источник сообщил агентству «Интерфаксу», что Хахалеву заподозрили в прогулах. «В ходе проверки было установлено, что судья некоторое время назад находилась за пределами РФ. Однако в табеле учета рабочего времени за тот же период были сделаны отметки о присутствии ее на рабочем месте», — сказал источник.

Резонансная свадьба дочери Хахалевой

Летом 2017 года получила широкий общественный резонанс свадьба дочери Хахалевой, которая состоялась в резиденции «Галич-Холл» в Краснодаре. Согласно сообщениям в социальных сетях и СМИ, на мероприятие было потрачено порядка $2 млн. Для молодоженов выступали специально приглашенные гости Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Вера Брежнева, Николай Басков.

Параллельно с этим была поставлена под сомнение достоверность диплома о высшем юридическом образовании судьи Хахалевой, выданного, как тогда сообщалось, Тбилисским государственным университетом.

Позднее Совет судей Краснодарского края, а также проводившие проверку компетентные органы пришли к заключению, что публикации в СМИ о судье Хахалевой, ее поддельном дипломе и «золотой» свадьбе в Краснодаре не соответствовали действительности.

Осенью 2018 года пленум Верховного суда РФ исключил Хахалеву из президиума Краснодарского краевого суда. Судья также покинула должность председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда.

Источник: Интерфакс