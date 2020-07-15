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57 помоек и свалок строительных отходов обнаружено с начала 2020 года в Новосибирской области. Кто их уберет?

09:00 15.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Из них 17 ликвидировано. Министр ЖКХ Денис Архипов рассказал, что обязанность по организации ликвидации мест несанкционированного размещения ТКО возложена на регионального оператора.

57 помоек и свалок строительных отходов обнаружено с начала 2020 года в Новосибирской области. Кто их уберет?
В течение 30 дней с момента получения уведомления об обнаружении места несанкционированного размещения ТКО, собственник обязан ликвидировать место несанкционированного размещения ТКО

Под контролем министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) – ООО «Экология-Новосибирск» с начала 2020 года выявлено 26 несанкционированных свалок, из них 17 ликвидировано.
Как прокомментировал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, по условиям соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО в регионе, заключенного между МинЖКХ и регоператором, а также согласно постановлению Правительства РФ от 12.11.2016 г. №1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. №641», на регионального оператора возложена обязанность по организации ликвидации мест несанкционированного размещения ТКО.

«Реализация соглашения между министерством и региональным оператором позволяет вести плановую работу по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов в регионе. Эта работа ведется в рамках деятельности по совершенствованию системы обращения с ТКО наряду с созданием необходимой инфраструктуры отрасли», – подчеркнул Денис Архипов.

С начала 2020 года специалистами регионального оператора было выявлено 26 мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов общим объемом 362 кубических метра, 17 таких мест ликвидировано. Кроме того, обнаружено 31 место несанкционированного размещения строительных отходов. По информации регионального оператора, максимальное скопление подобных отходов обнаружено в районе СНТ «Елочки-2», СНТ «Ветеран» и СНТ «Рябинка» (граница Ленинского района Новосибирска и Новосибирского района Новосибирской области). Собственникам всех земельных участков, органам местного самоуправления направлены необходимые уведомления.

Напомним, что региональным оператором по обращению с ТКО совместно с МинЖКХ был разработан регламент действий при обнаружении места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов. В соответствии с регламентом, в случае обнаружения места складирования отходов объемом более 1 кубического метра на земельном участке, не предназначенном для этих целей и не указанном в соглашении об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Новосибирской области, производится ряд действий. В том числе, снимаются координаты местоположения и составляется акт по факту обнаружения места несанкционированного размещения ТКО, выявляется собственник соответствующего земельного участка, в течение 5 рабочих дней по факту обнаружения места несанкционированного размещения ТКО составляется и направляется собственнику уведомление о его обнаружении и необходимости его ликвидации.

В течение 30 дней с момента получения уведомления об обнаружении места несанкционированного размещения ТКО, собственник обязан ликвидировать место несанкционированного размещения ТКО собственными силами, либо заключить договор с региональным оператором на предоставление услуг по ликвидации места несанкционированного размещения ТКО.

Источник: nso.ru

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От редакции

Много свалок?

Аноним, 15 июля 2020 09:30
НВР:
Пример Бердска показывает, что свалок много не бывает.

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