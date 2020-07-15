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«Отгрыз ночью курице зад — придется ее зарубить»: чужой енот в ошейнике после ночной охоты трое суток обитает на чердаке в частном доме Бердска

15:14 15.07.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
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Енот охотился на хозяйских куриц по ночам, а днем притворялся кошкой и жил на чердаке. Хозяин животного уже найден.

«Отгрыз ночью курице зад придется ее зарубить»: чужой енот в ошейнике после ночной охоты трое суток обитает на чердаке в частном доме Бердска
Потерялся енот и жил у жительницы Бердска на чердаке трое суток

Неизвестное животное появилось в Варфоломеевскую ночь, в субботу на чердаке частного дома на улице Свердлова. Хозяйка дома, Галина, сначала не обратила внимания на череду случайностей: у кошки был выдран клок шерсти, в кухне перевернут чан с сахаром. В этих преступлениях женщина заподозрила кошку с собакой – обычно они не дрались, но чем черт не шутит? Эти следы пребывания она обнаружила в половину десятого вечера субботы – ориентировочное время бегства енота.

Первые подозрения у Галины появились уже на следующую ночь: на чердаке был открыт небольшой лаз для кошки живущей там. Но в отличие он мягко ступающей кошки, этот зверь грохотал и не давал спать женщине. Так же этой же ночью он сумел прославиться охотой на куриц по всему частному сектору. Курицы пугались, кричали, бежали, ловить их пришлось на следующий день. Появилась и первая пострадавшая – одной из куриц ночной зверь отгрыз зад – теперь Галина планирует зарубить птицу – слишком тяжелые травмы нанес ей ночной охотник.

— На следующий день, в воскресенье, я смотрю, а из дырки с потолка мордочка енота выглядывает! Стало понятно, кто у нас на чердаке живет. Потом еще раз видела его на лестнице на крышу – у него окрас такой от светло-серого к темно-серому. Но в контактных зоопарках он другой, там они пушистые, а этот какой-то неухоженный. А еще, помните, недавно енота с дерева снимали на Ленина? Этот другой, тот толще был, а этот маленький. У него ошейник еще перегрызен, похоже, кожаный – на шее кожаная такая веревочка висит, — рассказала редакции Галина 14 июля.

Чтобы в следующий раз он не охотился на куриц, вчера хозяйка накормила енота докторской колбасой. Действительно, в следующую ночь куры уже не пугались. Воду зверь доставал сам: женщина видела на кухне перевернутые енотом плошки с водой. 14 июля Галина позвонила своей знакомой и рассказала ей про беглеца. Через контактный зоопарк женщины быстро нашли хозяйку енота, которая уже оповещена о нахождении пропавшего любимца. Как оказалось, хозяин енота живет недалеко – в соседнем микрорайоне.

— На мужа он шипит, а на меня нет, нормально реагирует, но в руки все равно не дается. Он дикий совсем, чурается. Даже не знаю, как будем его ловить, — размышляет женщина. – Может, снотворного ему вместе с докторской колбасой дать?

Напомним, в марте также убегал енот — он забрался на березу на улице Ленина и просидел там несколько часов, а позже упал с нее

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От редакции

Заводить енотов дома - гуманно?

Аноним, 14 июля 2020 16:21
НВР:
Настолько же гуманно, насколько и других животных.
Александр, 14 июля 2020 23:08
А я сомневаюсь. Других это кошек и собак. Или лис, волков и т. п. Всё-таки это дикое животное.
Аноним, 15 июля 2020 09:22
Хозяин пусть возмещает материальный ущерб и моральный вред.

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