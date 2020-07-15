«Притащили» туристы? Выявили 238 новых зараженных и 4 больных умерли от COVID-19 за сутки в Алтайском крае

В Барнауле заболели 95 человек, в Тальменском районе — 27, в Рубцовске — 25, в Бийске — 21. В Михайловском районе выявили 10 случаев инфицирования, в Новоалтайске и Славгороде — по девять случаев. Смотрите где еще.

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 238 инфицированных

По данным оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19, за прошедшие сутки в регионе заболели 238 человек, выздоровел 151 пациент, зарегистрировали четыре смертельных случая, в том числе один — от COVID-19 и три напрямую не связанных с коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки в Барнауле заболели 95 человек, в Тальменском районе — 27, в Рубцовске — 25, в Бийске — 21. В Михайловском районе выявили 10 случаев инфицирования, в Новоалтайске и Славгороде — по девять случаев, в Кулундинском районе — шесть, в городе Яровое и Локтевском районе — по пять случаев, в Заринске — четыре. По три случая заболевания зарегистрировали в Крутихинском, Павловском и Ребрихинском районах. По два случая инфицирования зафиксировали в Белокурихе, Зональном, Курьинском и Первомайском районах. По одному инфицированному выявили в Алейске, Волчихинском, Змеиногорском, Топчихинском и Усть-Пристанском районах.

По данным оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19, общее количество заболевших новой коронавирусной инфекцией — 6294 человека (в том числе 621 ребенок до 17 лет). Из общего числа заболевших 153 случая — завозные; 3290 случаев — по контакту с заболевшими. 1001 случай заболевания выявили у пациентов с внебольничной пневмонией, 2075 — у заболевших ОРВИ, в 3218 случаях — бессимптомное течение.

Состояние 92 заболевших оценивают как тяжелое, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 27 больных.

Выздоровели и выписаны из клиник 4011 пациентов: 3609 взрослых и 402 ребенка. За прошедшие сутки выздоровел 151 человек: 125 взрослых и 26 детей. Коечный фонд ковидных госпиталей на сегодня загружен на 77 процентов.

За прошедшие сутки скончалось четыре человека, один — от COVID-19, три случая отнесены к смерти от иных причин. За весь период пандемии в Алтайском крае скончалось 130 человек: 54 случая смерти от COVID-19, 73 случая — иные причины смерти, по трем случаям проходит экспертиза.

На 14 июля на новую коронавирусную инфекцию в Алтайском крае обследовали 243 737 человек. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции находится 2609 человек. Период меднаблюдения и самоизоляции закончился у 34 482 человек.

Общая картина распространения коронавируса в крае выглядит так:

Город/район Количество заболевших Алейск 36 Барнаул 3058 Белокуриха 14 Бийск 447 Заринск 45 ЗАТО Сибирский 15 Камень-на-Оби 68 Новоалтайск 226 Рубцовск 374 Славгород 93 Яровое 21 Алейский район 11 Алтайский район 7 Баевский район 9 Бийский район 32 Благовещенский район 51 Бурлинский район 26 Быстроистокский район 8 Волчихинский район 17 Егорьевский район 17 Завьяловский район 13 Залесовский район 20 Заринский район 13 Змеиногорский район 261 Зональный район 30 Калманский район 32 Каменский район 16 Ключевский район 11 Косихинский район 14 Красногорский район 9 Краснощековский район 2 Крутихинский район 22 Кулундинский район 90 Курьинский район 44 Кытмановский район 7 Локтевский район (включая Горняк) 47 Мамонтовский район 12 Михайловский район 158 Немецкий национальный район 19 Новичихинский район 8 Павловский район 94 Панкрушихинский район 14 Первомайский район 106 Петропавловский район 5 Поспелихинский район 35 Ребрихинский район 103 Родинский район 9 Романовский район 1 Рубцовский район 49 Смоленский район 37 Советский район 28 Солонешенский район 8 Суетский район 1 Табунский район 7 Тальменский район 218 Тогульский район 5 Топчихинский район 28 Третьяковский район 9 Троицкий район 15 Тюменцевский район 35 Угловский район 4 Усть-Калманский район 8 Усть-Пристанский район 11 Хабарский район 16 Целинный район 21 Чарышский район 7 Шелаболихинский район 2 Шипуновский район 15

Оперативный штаб Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19 напоминает жителям региона, особенно пожилым людям, о необходимости строго соблюдать предписания по самоизоляции, выполнять меры предосторожности и профилактики. Это помогает предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Напомним: глава региона Виктор Томенко 8 мая подписал указ, в соответствии с которым жителям Алтайского края предписано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания: маски для защиты дыхательных путей одноразового (многоразового) использования, респираторы при нахождении на остановочных пунктах, в транспорте общего пользования, в том числе такси, а также при посещении предприятий торговли, сферы услуг, общественного питания, аптечных организаций. С 7 июня в Алтайском крае введен первый этап снятия ограничений. С 27 июня в регионе снят ряд ограничений, касающихся работы предприятий общепита, туристической отрасли, режима самоизоляции для граждан 65+. 10 июля принято решение усилить контроль за соблюдением гражданами действующего в регионе масочного режима.