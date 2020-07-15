«Притащили» туристы? Выявили 238 новых зараженных и 4 больных умерли от COVID-19 за сутки в Алтайском крае

По данным оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19, за прошедшие сутки в регионе заболели 238 человек, выздоровел 151 пациент, зарегистрировали четыре смертельных случая, в том числе один — от COVID-19 и три напрямую не связанных с коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки в Барнауле заболели 95 человек, в Тальменском районе — 27, в Рубцовске — 25, в Бийске — 21. В Михайловском районе выявили 10 случаев инфицирования, в Новоалтайске и Славгороде — по девять случаев, в Кулундинском районе — шесть, в городе Яровое и Локтевском районе — по пять случаев, в Заринске — четыре. По три случая заболевания зарегистрировали в Крутихинском, Павловском и Ребрихинском районах. По два случая инфицирования зафиксировали в Белокурихе, Зональном, Курьинском и Первомайском районах. По одному инфицированному выявили в Алейске, Волчихинском, Змеиногорском, Топчихинском и Усть-Пристанском районах.
По данным оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19, общее количество заболевших новой коронавирусной инфекцией — 6294 человека (в том числе 621 ребенок до 17 лет). Из общего числа заболевших 153 случая — завозные; 3290 случаев — по контакту с заболевшими. 1001 случай заболевания выявили у пациентов с внебольничной пневмонией, 2075 — у заболевших ОРВИ, в 3218 случаях — бессимптомное течение.
Состояние 92 заболевших оценивают как тяжелое, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 27 больных.
Выздоровели и выписаны из клиник 4011 пациентов: 3609 взрослых и 402 ребенка. За прошедшие сутки выздоровел 151 человек: 125 взрослых и 26 детей. Коечный фонд ковидных госпиталей на сегодня загружен на 77 процентов.
За прошедшие сутки скончалось четыре человека, один — от COVID-19, три случая отнесены к смерти от иных причин. За весь период пандемии в Алтайском крае скончалось 130 человек: 54 случая смерти от COVID-19, 73 случая — иные причины смерти, по трем случаям проходит экспертиза.
На 14 июля на новую коронавирусную инфекцию в Алтайском крае обследовали 243 737 человек. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции находится 2609 человек. Период меднаблюдения и самоизоляции закончился у 34 482 человек.
Общая картина распространения коронавируса в крае выглядит так:
|Город/район
|Количество заболевших
|Алейск
|36
|Барнаул
|3058
|Белокуриха
|14
|Бийск
|447
|Заринск
|45
|ЗАТО Сибирский
|15
|Камень-на-Оби
|68
|Новоалтайск
|226
|Рубцовск
|374
|Славгород
|93
|Яровое
|21
|Алейский район
|11
|Алтайский район
|7
|Баевский район
|9
|Бийский район
|32
|Благовещенский район
|51
|Бурлинский район
|26
|Быстроистокский район
|8
|Волчихинский район
|17
|Егорьевский район
|17
|Завьяловский район
|13
|Залесовский район
|20
|Заринский район
|13
|Змеиногорский район
|261
|Зональный район
|30
|Калманский район
|32
|Каменский район
|16
|Ключевский район
|11
|Косихинский район
|14
|Красногорский район
|9
|Краснощековский район
|2
|Крутихинский район
|22
|Кулундинский район
|90
|Курьинский район
|44
|Кытмановский район
|7
|Локтевский район (включая Горняк)
|47
|Мамонтовский район
|12
|Михайловский район
|158
|Немецкий национальный район
|19
|Новичихинский район
|8
|Павловский район
|94
|Панкрушихинский район
|14
|Первомайский район
|106
|Петропавловский район
|5
|Поспелихинский район
|35
|Ребрихинский район
|103
|Родинский район
|9
|Романовский район
|1
|Рубцовский район
|49
|Смоленский район
|37
|Советский район
|28
|Солонешенский район
|8
|Суетский район
|1
|Табунский район
|7
|Тальменский район
|218
|Тогульский район
|5
|Топчихинский район
|28
|Третьяковский район
|9
|Троицкий район
|15
|Тюменцевский район
|35
|Угловский район
|4
|Усть-Калманский район
|8
|Усть-Пристанский район
|11
|Хабарский район
|16
|Целинный район
|21
|Чарышский район
|7
|Шелаболихинский район
|2
|Шипуновский район
|15
Оперативный штаб Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19 напоминает жителям региона, особенно пожилым людям, о необходимости строго соблюдать предписания по самоизоляции, выполнять меры предосторожности и профилактики. Это помогает предотвратить распространение коронавирусной инфекции.
Напомним: глава региона Виктор Томенко 8 мая подписал указ, в соответствии с которым жителям Алтайского края предписано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания: маски для защиты дыхательных путей одноразового (многоразового) использования, респираторы при нахождении на остановочных пунктах, в транспорте общего пользования, в том числе такси, а также при посещении предприятий торговли, сферы услуг, общественного питания, аптечных организаций. С 7 июня в Алтайском крае введен первый этап снятия ограничений. С 27 июня в регионе снят ряд ограничений, касающихся работы предприятий общепита, туристической отрасли, режима самоизоляции для граждан 65+. 10 июля принято решение усилить контроль за соблюдением гражданами действующего в регионе масочного режима.