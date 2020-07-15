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Играл в прятки с возлюбленной и погиб под трамваем пьяный романтик

19:11 15.07.2020 Фото: dailymail.co.uk
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Как рассказали родственники погибшего, он был хорошим отцом, веселым и светлым человеком, достигшим большого успеха в карьере.

Играл в прятки с возлюбленной и погиб под трамваем пьяный романтик
Джеймс не возвращался, поэтому Эмбер пошла его искать

Британский бизнесмен погиб, попав под трамвай, во время романтической поездки в Прагу со своей возлюбленной. Об этом пишет издание Daily Mail.

Трагедия произошла в день 45-летия мужчины, в ноябре прошлого года. Директор строительной фирмы Джеймс Элтон вместе со своей девушкой Эмбер Минтерн после романтической прогулки, ужина и похода по местным барам возвращался в отель, когда решил сыграть с ней в прятки.

Как рассказала Эмбер, в тот момент они веселились «как подростки, которые пьяны, прыгают и танцуют». В последний раз она видела Джеймса, сворачивающего за угол. Девушка пошла за ним, но его там уже не было. Она предположила, что мужчина либо прячется от нее и может появиться в любой момент, либо пошел в отель. В гостинице портье рассказал, что Джеймс не возвращался, поэтому Эмбер пошла обратно его искать.

Вернувшись к месту прогулки, девушка увидела припаркованные полицейские автомобили и подъехавшую скорую помощь. Как рассказал коронер, бизнесмен погиб мгновенно от черепно-мозговой травмы в результате несчастного случая — его сбил трамвай.

Как рассказали родственники Джеймса, он был хорошим отцом, веселым и светлым человеком, достигшим большого успеха в карьере.

Источник: dailymail.co.uk

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