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«Бросимся под трактор»: дачники опасаются перевозки мусора на новый полигон по дороге СНТ «Марьин лог» Бердска

17:12 15.07.2020, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Директор ООО «Полигон» Денис Шалдов заявил, что всё возводится в рамках закона. Но почему возмущены жители Бердска?

Бросимся под трактор: дачники опасаются перевозки мусора на новый полигон по дороге СНТ Марьин лог Бердска
Возмущению по поводу свалки нет предела у жителей СНТ микрорайона «Марьин Лог»
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Бросимся под трактор: дачники опасаются перевозки мусора на новый полигон по дороге СНТ Марьин лог Бердска

«Бросимся под трактор»: дачники опасаются перевозки мусора на новый полигон по дороге СНТ «Марьин лог» БердскаНа особый контроль взял мусорную свалку около кладбища Бердска губернатор Травников. Сейчас условий для стройки полигона нетЕщё 67 новостей

Вопрос о предполагаемом строительстве свалки между Бердском и Искитимом волнует жителей региона до сих пор.

В настоящее время в 100 м от кладбища Бердска и в 1 км от ближайших садовых обществ на землях Искитимского района ведется строительство. Люди возмущены и обеспокоены. Те, кто приобрел ближайшие земельные участки в микрорайоне Марьин Лог не знают, что им делать, ведь, вонь со свалки пойдет на их участки.

Жители округи во главе с председателем СНТ микрорайона «Марьин Лог» рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что они думают о возможном строительстве и возведении свалки вблизи бердского кладбища и их земельных участков.

Как рассказал председатель СНТ микрорайона «Марьин Лог» Вячеслав Конов, все садоводы настроены решительно и намерены открыто выражать свою позицию.

— О свалке я узнал ещё год назад от администрации. Говорили, что это будет мусороперабатывающий завод, но как выяснилось, не просто мусороперерабатывающий завод. Насколько я знаю, будут загрязнения с отходов производства. Я возмущен. У себя на огороде свалку устраивать не серьезно и безответственно перед собой, своими детьми и внуками. Свалка может нести заражение, загрязнение. Это экологическая проблема. Свалка является катастрофой местного, но очень хорошего масштаба. Садоводы возмущены до глубины души и сказали, что если возникнет более серьезная ситуация по тому же строительству дороги, то они готовы всеми силами бросаться на трактор. Что касается строительства дороги, то я слышал, что существует якобы, какое-то соглашение между Голубевым и председателем Марьиного Лога. Как мне сказали геодезисты, то карту с дорогой рисовали люди далекие от картографии и геодезии, — сообщил Вячеслав Владимирович 14 июля.

Связавшись с директором компании ООО «Полигон» Денисом Шалдовым, мы выяснили, что тот не понимает, о каком строительстве дороги через Марьин Лог идет речь.

— Сейчас много чего говорят. Никакого строительства не планируется. Всё, что сейчас происходит с этим участком, всё делается в рамках закона, — прокомментировал Денис Сергеевич.

Мнения садоводов СНТ микрорайона «Марьин Лог»

Анатолий из микрорайона сказал, что считает высказывание Дениса Шалдова смешным и что людям нужны конкретные разъяснения.

— Это смешно, что осуществляющие деятельность сказали «в рамках закона». Нужны какие-то конкретные разъяснения. Против полигона ТКО не только мы — садоводы. Это касается всего Бердска. Вы только представьте свалка будет каким-то образом обрастать, но это же не Япония, где в городе сделали завод в который направили миллиарды долларов. Это наш полигон, куда будет бросаться всё. В Марьин Лог я живу с 2006 года. Столько было затрат, нам так нравится это место, но это частное партнерство по поводу свалки вызывает огромное возмущение. Может быть это и необходимо, конечно, но это же где-то в отдаленных местах нужно делать, а не так как это выгодно частным людям. Если президент России Владимир Путин говорит о том, что необходимо учитывать мнение наших жителей по поводу экологии, то почему и непонятно как осуществляют это партнерство? В связи с отсутствием знаний рисуют эти дороги, не согласовывают ни с кем. Считаю, что по этому поводу нужно обратиться к президенту России Владимиру Путину, чтобы тот дал получение Андрею Травникову, на каком основании в километре от Марьин Лог делается свалка. Это уму непостижимо, что в курортном городе возводится свалка, — изъявил Анатолий Юрьевич.

Ибрагим Султанов о строительстве свалки узнал из СМИ. Он категорически против мусора, готов идти и бороться до конца.

— Очень отрицательно я отношусь к строительству полигона ТКО вблизи Бердска. Место выбрано не удачно во всех отношениях, так как близко расположено к городу, жилым домам, дачному сообществу. Думаю, что это полностью не разумное решение. Есть же много вариантов, где и как могла разместиться свалка. Ещё настораживает то, что это делается скрытно, не учитывая мнения людей. У меня здесь живут дети, растет внук и происходящее не очень-то нравится. В первую очередь страдает экология. Мусор будет вываливаться на землю и это будет уходить в грунтовые воды, а эту воду мы будем пить. Могу предположить, что учитывая наше российское разгильдяйство никакой сортировки мусора не будет. Будут ввозиться ртутные лампы, тяжелые металлы. Ситуация с раком и онкологией далеко не лучшая в регионе. Ради наживы предпринимателей страдаем будущем наших детей и внуков. Это вообще ужас! Я не садовод, просто люблю отдыхать на природе. Буквально в прошлом году в микрорайоне Марьин Лог я начал строить небольшой дом и тут такая новость, которая ставит абсолютный крест во всяком случае, над будущем этого микрорайона. Я готов выйти на любой пикет, подписать любые бумаги. Готов встать перед администрацией. Уже подписал петиции. Я готов «идти до конца». Надеюсь, что у властей появится благоразумие. Есть же какие-то пустыри. Пускай тогда вывоз мусора будет экономически дороже, но здоровье людей будет в порядке. Здоровье людей бесценно. В случае, если свалка появится, то я буду продавать участок и сворачивать строительство. Буду строить заново, хотя мне не 20 и не 50 лет. Всё это дается мне тяжело, — рассказал 58-летний житель СНТ микрорайона «Марьин Лог» Ибрагим Борисович.

Вопрос о датах и появлении предполагаемого полигона ТКО вблизи бердского городского кладбища остается открытым.

«Курьер. Среда. Бердск» будет следить за развитием событий и оповещать актуальной информацией жителей города.

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От редакции

Возмущены строительством предполагаемого полигона ТКО?

Аноним, 14 июля 2020 17:51
Почему вы решили, что вам положен чистый воздух? Вы ошибались! Там санитарные нормы - 500 м. Дышите глубже - вы взволнованны. Год знали и не продали. Какой наив!
Аноним, 14 июля 2020 21:10
завалить исками... у кодлы беспредел не пролезет
Аноним, 15 июля 2020 12:13
Вас потом завалят так что не отмоетесьпоселок Вега жив и ниче.
Аноним, 14 июля 2020 18:28
Увы...свалке быть. Голубев не отступит.
Золушка, 14 июля 2020 19:18
Пусть это будет первый раз!!!!!!!!!!!
Аноним, 14 июля 2020 21:34
Он бессмертный что-ли?
Ольга, 14 июля 2020 20:13
Искренне сочувствую жителям Марьиного лога и Бытовик. Им придется хуже всех, ведь расстояние там до свалки будет меньше километра. Помнится в СНТ Бытовик делали экспертизу воздуха на диоксид азота, определяя санитарную зону кладбища, хотя источника не было. Когда откроется свалка (увы, думаю так и будет), надо делать экспертизы и заваливать исками Голубева, там не только диоксиды найдут. Ущерб здоровью, природе и т.д и т.п.
Сибиряк, 14 июля 2020 20:47
Причем здесь Голубев. Землю продал. Деньги получил. А новый хозяин имеет право распорядиться ею на свое усмотрение. И почему у вас такая "ЛЮБОВЬ" к Виктору Алексеевич?
Аноним, 14 июля 2020 22:34
Я читаю то, что мне пишут журналисты. Многократно ими было подчёркнуто, что земля принадлежит Голубеву. Ни о каких продажах речи не было.
Ольга, 14 июля 2020 22:49
Ага, и землю продал и офис ООО Полигон под одной крышей с голубевскимлш8 По Кристалл. Ну просто совпадение. И люди его.. Не надо считать всех людей глупыми.
Екатерина, 14 июля 2020 23:00
А ведь свалка на горе будет, а рядом овраг и в нем речка, которая как раз в Обское море впадает. Все, что просочится со свалки (а оно просочится обязательно) мы с вами выпьем. Пляж "на камнях" станет пляжем в помоечных водах. Санаторий? Лагеря? У всех будет вода со свалки.
Аноним, 14 июля 2020 23:19
Этот почётный решил что в Бердске медицину поднял щас и за свалку взяться можно?
Аноним, 15 июля 2020 07:27
Демократия во всей красе...
Воспитатель, 15 июля 2020 11:13
Житель Бердска Денис Шалдов возглавил молодежный парламент Новосибирской области. Он работает директором завода, который принадлежит авторитетному бердском бизнесмену Виктору Голубеву.
28-летний Денис Шалдов стал спикером парламента на первой сессии, сообщила пресс-служба новосибирского заксобрания. Шалдов окончил Сибирский госуниверситет телекоммуникаций и информации. Мастер спорта по силовому троеборью. Он, как уточнили в заксобрании, работает директором Иситимского завода строительных материалов и является помощником депутата бердского горсовета.
ООО «ИЗСМ-1» принадлежит Виктору Иванову и Виктору Голубеву. Последний — известный бердский бизнесмен. Его брат Владимир избран депутатом бердского горсовета и входит во фракцию «Единая Россия». В заксобрании не уточнили, его ли помощником является Шалдов. Еще одно юрлицо, которое он возглавляет — ООО «Фирма Янтарь III ЛТД» — полностью принадлежит Голубеву.
В 2014 году Владимира и Виктора Голубевых обвинили в незаконной предпринимательской деятельности и нарушении правил безопасности на предприятии. По версии следствия, они создали подпольный нефтезавод ЗАО «Октан». Депутат получил год и три месяца, его лишили полномочий, но он переизбрался в действующий созыв горсовета. Бизнесмен, обвиненный также в незаконном хранении боеприпасов — полтора года колонии-поселения. Оба были амнистированы к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Позднее Владимир Голубев добился от государства 300 тыс. рублей в качестве компенсации за недоказанное обвинение в нарушении техники безопасности на предприятии.
Виктор Голубев, несмотря на судимость, остался почетным жителем Бердска, потому что лишение звания поддержали только три депутата горсовета. В 2018-м он стал еще и почетным жителем Искитима.(ц)
Из источников в интернете

Выборы в Молодёжный парламент состоялись зимой 2019 года. Денис Шалдов одержал уверенную победу и теперь будет представлять интересы бердской молодёжи на областном уровне.
По мнению Дениса Шалдова, работу Молпарламента необходимо сконцентрировать на следующих основных направлениях. Первое – продолжать работу над проектами и идеями прошлых созывов. Второе – выстраивать взаимодействие с органами госвласти, особое внимание уделять совместной работе с депутатами Заксобрания на своих округах, не забывая об общественных организациях и бизнес-сообществе. Третье, Молпарламент - это связующее звено органов власти и молодых людей, у которых есть собственные общественно-значимые проекты, которым Молодёжный парламент должен обеспечить всемерную поддержку и содействие, - рассказали в Заксобрании.(Ц)
Из источников в интернете

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