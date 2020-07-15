Источник: Раздел Салона «VR — Оптика» на сайте Весь Бердск
Салон «Оптика» — Новое поступление медицинских и солнцезащитных очков
09:02 15.07.2020
Солнцезащитные очки летом необходимы каждому, салон «VR — Оптика» поможет сделать правильный выбор.
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