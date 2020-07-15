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Мощнейшая магнитная буря 15 июля 2020 года: 9 способов сохранить здоровье метеозависимым в этот опасный день

00:44 15.07.2020 Фото: pxhere.com
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За три дня с 15-17 июля последствия бури успеют на себе ощутить и те, кто входит в группу риска (гипертоники, люди с ВСД и пр.), и те, кто обычно метеозависимостью не страдает.

Мощнейшая магнитная буря 15 июля 2020 года: 9 способов сохранить здоровье метеозависимым в этот опасный день
Магнитная буря повышает вероятность обострения физических и психических состояний

15 июля 2020 года на землю обрушится сильнейшая магнитная буря, которая продлится вплоть до 17 июля. За это время ее последствия успеют на себе ощутить и те, кто входит в группу риска (гипертоники, люди с ВСД и пр.), и те, кто обычно метеозависимостью не страдает.

Магнитная буря: Как сохранить здоровье?

1. Сократите пребывание на солнце до минимума (особенно в самые жаркие дневные часы с 12 до 15 часов).

2. Из физических нагрузок рекомендуется лишь оздоровительная гимнастика, направленная на укрепления организма. От интенсивных тренировок с кардионагрузками лучше отказаться на период магнитной бури.

3. Не забывайте выполнять дыхательные упражнения, а также тщательно проветривать жилище помещения (особое внимание необходимо уделить спальне).

4. Контрастный душ способен облегчить последствия геомагнитных колебаний: он способствует кровообращению, а также имеет тонизирующий эффект. Принимать контрастный душ рекомендуется утром (после пробуждения), и вечером (за час до сна). Для неподготовленного организма процедура может занимать 2-3 минуты (время чередования горячей и холодной воды — около 15 секунд). Когда организм адаптируется, длительность можно будет постепенно увеличивать.

5. Напитки, содержащие кофеин и сахар в больших количествах, а также алкоголь рекомендуется заменить на период магнитных бурь простой водой без газа или же травяными отварами и чаями на основе ромашки, липы, мяты или мелиссы. В качестве подсластителя, если потребуется, используйте натуральный мед. Также улучшить вкус напитка поможет лимон.

6. Так как во время геомагнитных колебаний ухудшается не только физическое состояние организма, но и психологическое, специалисты советуют во время магнитных бурь высокой интенсивности избегать ссор и конфликтов.

7. Среди возможных последствий магнитных бурь отмечают низкую концентрацию внимания. Этот фактор необходимо учитывать, если ваша деятельность связана с работой, требующей внимательности и усидчивости, или прежде чем вы сядете за руль.

8. Магнитная буря повышает вероятность обострения физических и психических состояний, поэтому метеочувствительным людям лучше иметь при себе средства первой помощи.

9. Даже если вы от природы не страдаете метеозависимостью, меры предосторожности не будут лишними. Магнитная буря, которая начнется 15 июля 2020 года, даже для вас может обернуться неприятными последствиями вроде нарушений сна, повышенной возбудимости или апатии, тошноты, мигрени и головокружений.

Источник: ivona.bigmir.net

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