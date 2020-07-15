Список кандидатов от КПРФ на выборы в заксобрание региона возглавил мэр Новосибирска Локоть

Фамилии согласованы с ЦК партии. Коммунисты Новосибирской области выдвинли 214 человек по спискам одномандатными округами в региональный парламент и горсовет.

Новосибирские коммунисты утвердили список кандидатов на выборы депутатов

Делегаты XXVIII Внеочередной конференции Новосибирского обкома КПРФ выдвинули список кандидатов на выборы в региональное Заксобрание и Горсовет Новосибирска. Лидеры областной организации Анатолий Локоть, Владимир Карпов и Ренат Сулейманов рассказали об итогах собрания.

– Конференция прошла деловито. Были различные предложения и нюансы, мы их учли и все решения состоялись. Мы приняли за основу программный документ, поручили Новосибирскому обкому КПРФ доработать предложения, в зависимости от ситуации на местах. Компартия приступила к агитационной работе, – рассказал первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть.

Лидер новосибирских коммунистов подчеркнул, что списки территориальных групп в Заксобрание были согласованы с Центральным комитетом КПРФ и утверждены окончательно областной организацией. Первая тройка партсписка выглядит так: Анатолий Локоть, секретарь обкома КПРФ Владимир Карпов, председатель региональной Федерации профсоюзов Александр Козлов. В Совете депутатов партийные списки отменены.



Программный документ, который приняли на конференции, станет объединением программ КПРФ «10 шагов достойной жизни», «Новосибирску — динамичное развитие» и других:

– Это программа действий в непростых условиях развивающего кризиса, в которую добавлены моменты, связанное с Новосибирском, – подчеркнул Анатолий Локоть. – В частности, я предлагал пересмотреть подходы к организации медицинского обслуживания в регионе. Не правильно, когда мощный муниципалитет, как Новосибирск, практически выпал из звена оказания медицинских услуг. Мы учитываем непростую ситуацию, сложившуюся и в сельской местности. Ряд районов подвергся засухе — это тяжелая ситуация.

Второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов подчеркнул, что на выборах КПРФ будет представлена самым широким спектром социальных групп и профессий:

– «Команда КПРФ — команда Локтя» представлена действующими депутатами, руководителями крупных предприятий, общественных организаций. С нами ветераны и молодежь, заслуженные участники боевых действий, с нами врачи, учителя, предприниматели. У нас сохраняется опытный «костяк», который уже ни один созыв избирались.

По словам секретаря Новосибирского обкома КПРФ Владимира Карпова, несмотря на опытных депутатов, список кандидатов обновился серьезное. Есть и существенное омоложение.

– Мы сделали все для того, чтобы максимальное количество кандидатов выдвинуть. Мы целенаправленно стремились, чтобы в наших списках были представлены разные социальные группы. Мы с надеждой смотрим на этот список. Сейчас для нас сложный этап — подготовить пакет документов для каждого кандидата и успешно пройти наши избирательные комиссии.

Всего было выдвинуто 214 человек по спискам одномандатными округами в Заксобрание и горсовет. Окончательный список появится в ближайшие дни.

В Единый день голосования 13 сентября 2020 года в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 20 субъектов Федерации (18 прямых, 2 — через парламенты субъектов) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 11 субъектах РФ В Новосибирске помимо Заксобрания предстоит избрать также и новый созыв городского совета.

В текущем составе регионального парламента большинство мандатов (49) — у членов фракции «Единая Россия», 17 мандатов у КПРФ, по 4 у справедливороссов и ЛДПР, один у «Гражданской платформы». На предстоящих выборах половина депутатов будет избрана по партийным спискам, половина — по одномандатным округам. Депутаты седьмого созыва будут избираться сроком на пять лет.