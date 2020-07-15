IKEA сообщила дату открытия магазина в июле 2020 в Новосибирске

Перед походом в магазин ознакомьтесь с представленными ниже правилами безопасного шопинга, графиком открытия магазинов и ответами на часто задаваемые вопросы.

Магазины IКЕА возвращаются к работе

Внимание! В магазине одновременно может присутствовать ограниченное количество человек. Проверяйте степень загруженности вашего магазина, чтобы избежать очереди.

Пожалуйста, соблюдайте рекомендации по ношению масок и перчаток, принятые в вашем регионе.

Пожалуйста, соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.

Услуга планирования в магазине доступна только по предварительной записи.

Все помещения и предметы, с которыми соприкасаются посетители и сотрудники, тщательно дезинфицируются.

Ресторан и бистро остаются временно закрытыми. Магазин Шведские продукты открывается в отдельных регионах. Уточняйте на странице вашего магазина.

Все детские комнаты и игровые зоны остаются временно закрытыми.

Всем сотрудникам ежедневно измеряют температуру и предоставляют маски и перчатки.

Просим вас оплачивать покупки банковскими картами.

График открытия магазинов

Москва

Дизайн-студия ИКЕА Афимолл — Открыто.

ИКЕА Теплый Стан — Открыто.

ИКЕА Сити Ходынское Поле — Открыто.

ИКЕА Сити в ТРЦ «Мозаика» — Открыто.

Дизайн-студия ИКЕА Ботанический сад — Открыто.

ИКЕА Химки — Открыто.

ИКЕА Белая Дача — Открыто.

Санкт-Петербург



ИКЕА Парнас — Открыто.ИКЕА Дыбенко — Открыто.Дизайн-студия ТРК Атлантик Сити — Закрыта до дальнейшего уведомления.Дизайн-студия ТРК Лето — Закрыта до дальнейшего уведомления.

ИКЕА Новосибирск — Откроется 16 июля.

ИКЕА Адыгея-Кубань — Открыто.

ИКЕА Нижний Новгород — Открыто.

ИКЕА Ростов-на-Дону — Открыто.



ИКЕА Самара — Открыто.ИКЕА Уфа — Открыто.Дизайн-студия Тюмень — Открыто.ИКЕА Екатеринбург — Закрыт до дальнейшего уведомления.ИКЕА Казань — Закрыт до дальнейшего уведомления.ИКЕА Омск — Закрыт до дальнейшего уведомления.

Услуга планирования в магазине доступна по предварительной записи.

Мы возобновляем услугу сборки и установки мебели во всех регионах России с 1 июля.



Информацию об открытии магазинов мы сообщим дополнительно.Оформить услугу сборки и установки можно во вновь открывшихся магазинах или дистанционно.

Источник: ikea