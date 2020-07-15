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IKEA сообщила дату открытия магазина в июле 2020 в Новосибирске

08:59 15.07.2020 Фото: Flickr
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Перед походом в магазин ознакомьтесь с представленными ниже правилами безопасного шопинга, графиком открытия магазинов и ответами на часто задаваемые вопросы.

IKEA сообщила дату открытия магазина в июле 2020 в Новосибирске
Магазины IКЕА возвращаются к работе

Внимание! В магазине одновременно может присутствовать ограниченное количество человек. Проверяйте степень загруженности вашего магазина, чтобы избежать очереди.

Пожалуйста, соблюдайте рекомендации по ношению масок и перчаток, принятые в вашем регионе.

Пожалуйста, соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.

Услуга планирования в магазине доступна только по предварительной записи.

Все помещения и предметы, с которыми соприкасаются посетители и сотрудники, тщательно дезинфицируются.

Ресторан и бистро остаются временно закрытыми. Магазин Шведские продукты открывается в отдельных регионах. Уточняйте на странице вашего магазина.

Все детские комнаты и игровые зоны остаются временно закрытыми.

Всем сотрудникам ежедневно измеряют температуру и предоставляют маски и перчатки.

Просим вас оплачивать покупки банковскими картами.

График открытия магазинов

Москва

Дизайн-студия ИКЕА Афимолл — Открыто.
ИКЕА Теплый Стан — Открыто.
ИКЕА Сити Ходынское Поле — Открыто.
ИКЕА Сити в ТРЦ «Мозаика» — Открыто.
Дизайн-студия ИКЕА Ботанический сад — Открыто.
ИКЕА Химки — Открыто.
ИКЕА Белая Дача — Открыто.
Санкт-Петербург

ИКЕА Парнас — Открыто.
ИКЕА Дыбенко — Открыто.
Дизайн-студия ТРК Атлантик Сити — Закрыта до дальнейшего уведомления.
Дизайн-студия ТРК Лето — Закрыта до дальнейшего уведомления.

ИКЕА Новосибирск — Откроется 16 июля.
ИКЕА Адыгея-Кубань — Открыто.
ИКЕА Нижний Новгород — Открыто.
ИКЕА Ростов-на-Дону — Открыто.

ИКЕА Самара — Открыто.
ИКЕА Уфа — Открыто.
Дизайн-студия Тюмень — Открыто.
ИКЕА Екатеринбург — Закрыт до дальнейшего уведомления.
ИКЕА Казань — Закрыт до дальнейшего уведомления.
ИКЕА Омск — Закрыт до дальнейшего уведомления.

Услуга планирования в магазине доступна по предварительной записи.

Мы возобновляем услугу сборки и установки мебели во всех регионах России с 1 июля.

Информацию об открытии магазинов мы сообщим дополнительно.
Оформить услугу сборки и установки можно во вновь открывшихся магазинах или дистанционно.

Источник: ikea

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