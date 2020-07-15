Смерчи, ураганы и снег летом — ужасы и аномалии непогоды накрыли Черноморское побережье, Красноярск, Саратов. Катаклизмы идут в Сибирь?

Зима вернулась и в Саяно-Шушенский заповедник. Ветер вырвал с корнями десятки деревьев в Мордовии. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области. Что будет дальше?

В Саратовской области прошел настоящий ураган

Очевидцы выкладывают в соцсети ролики со смерчами на Черноморском побережье. А на юге Красноярского края выпал снег. Зима вернулась и в Саяно-Шушенский заповедник. В Саратовской области прошел настоящий ураган: ветер вырвал с корнями несколько десятков деревьев по всему городу. То же происходило и в городе Ковылкино в Мордовии. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области.

Источник: Вести