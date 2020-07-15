Закон о запрете однополых браков и усыновлении детей такими парами принимают в России

Ранее по итогам всероссийского референдума в Конституции закрепили полномочия правительства по защите семьи и традиционных ценностей. А перед этим Владимир Путин заявил, что в России нет и не будет ограничений прав сексуальных меньшинств.

Путин заявил, что в России нет и не будет ограничений прав сексуальных меньшинств

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, запрещающий браки не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил свой пол.

Документ также запрещает усыновление детей такими парами.

Авторами законопроекта стали глава Временной комиссии Совфеда по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина, а также сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе и Людмила Нарусова.

Ранее по итогам всероссийского референдума в Конституции закрепили полномочия правительства по защите семьи и традиционных ценностей.

Перед этим Владимир Путин заявил, что в России нет и не будет ограничений прав сексуальных меньшинств. Уточняя позицию по поводу ЛГБТ, Путин отметил, что нужно дать человеку вырасти, чтобы он имел возможность самостоятельно определять свою судьбу.

Источник: РИА Новости