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Закон о запрете однополых браков и усыновлении детей такими парами принимают в России

10:39 15.07.2020 Фото: pixabay.com
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Ранее по итогам всероссийского референдума в Конституции закрепили полномочия правительства по защите семьи и традиционных ценностей. А перед этим Владимир Путин заявил, что в России нет и не будет ограничений прав сексуальных меньшинств.

Закон о запрете однополых браков и усыновлении детей такими парами принимают в России
Путин заявил, что в России нет и не будет ограничений прав сексуальных меньшинств

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, запрещающий браки не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил свой пол.
Документ также запрещает усыновление детей такими парами.

Авторами законопроекта стали глава Временной комиссии Совфеда по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина, а также сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе и Людмила Нарусова.

Ранее по итогам всероссийского референдума в Конституции закрепили полномочия правительства по защите семьи и традиционных ценностей.
Перед этим Владимир Путин заявил, что в России нет и не будет ограничений прав сексуальных меньшинств. Уточняя позицию по поводу ЛГБТ, Путин отметил, что нужно дать человеку вырасти, чтобы он имел возможность самостоятельно определять свою судьбу.

Источник: РИА Новости

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